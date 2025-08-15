Сэр Алекс Фергюсон больше, чем четверть века возглавлял Манчестер Юнайтед. Под его руководством выступало немало игроков, которые были настоящими звездами футбола.

Легендарный шотландский специалист вспомнил времена своей тренерской карьеры. Он рассказал, какой игрок гарантированно имел бы место в составе "красных дьяволов" в любое время, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Кого расхвалил Фергюсон?

Он выделил бывшего ирландского защитника Дениса Ирвина. Сэр Алекс Фергюсон объяснил, что делало этого футболиста особенным.

"Честно говоря, я бы сказал, что Денис Ирвин был бы единственным, кто гарантированно попал бы в любой состав Манчестер Юнайтед. Он был таким быстрым и ловким, сообразительным. Никогда не подводил. О нем никогда не было плохой рекламы.

Однажды в матче с Арсеналом он сделал плохой пас назад на последней минуте, и Бергкамп вышел и забил. После игры меня спросили, разочарован ли я этим пасом назад. Я тогда сказал, что одна ошибка за 10 лет – это не так уж и плохо. Он был невероятным игроком", – заявил Фергюсон.

Справка. Денис Ирвин выступал за Манчестер Юнайтед с 1990 по 2002 годы. Он сыграл за "красных дьяволов" 529 поединков и добыл с ними 19 трофеев.

Напомним, что ранее сэр Алекс Фергюсон назвал тренера, который был ориентиром для него на протяжении карьеры.