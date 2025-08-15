Сер Алекс Фергюсон більше, ніж чверть століття очолював Манчестер Юнайтед. Під його керівництвом виступало чимало гравців, які були справжніми зірками футболу.

Легендарний шотландський спеціаліст пригадав часи своєї тренерської кар'єри. Він розповів, який гравець гарантовано мав би місце у складі "червоних дияволів" у будь-який час, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

Кого розхвалив Фергюсон?

Він виділив колишнього ірландського захисника Деніса Ірвіна. Сер Алекс Фергюсон пояснив, що робило цього футболіста особливим.

"Чесно кажучи, я б сказав, що Деніс Ірвін був би єдиним, хто гарантовано потрапив би у будь-який склад Манчестер Юнайтед. Він був таким швидким і спритним, кмітливим. Ніколи не підводив. Про нього ніколи не було поганої реклами.

Одного разу в матчі з Арсеналом він зробив поганий пас назад на останній хвилині, і Бергкамп вийшов і забив. Після гри мене запитали, чи я розчарований цим пасом назад. Я тоді сказав, що одна помилка за 10 років – це не так вже й погано. Він був неймовірним гравцем", – заявив Фергюсон.

Довідка. Деніс Ірвін виступав за Манчестер Юнайтед з 1990 по 2002 роки. Він зіграв за "червоних дияволів" 529 поєдинків і здобув з ними 19 трофеїв.

Нагадаємо, що раніше сер Алекс Фергюсон назвав тренера, який був орієнтиром для нього протягом кар'єри.