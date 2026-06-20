Как сообщает Mundo Deportivo, инцидент произошёл после матча чемпионата, в котором Универсидад де Чили обыграл О’Хиггинс со счётом 2:0. Во время послематчевой пресс-конференции 40-летнему специалисту внезапно стало плохо, он почувствовал резкую боль и был вынужден покинуть зал, выпив воды.

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Каково сейчас состояние Гаго?

Впоследствии стало известно, что у Гаго случился инфаркт. После завершения пресс-конференции на место происшествия вызвали скорую помощь, которая доставила специалиста в больницу, где ему оказали неотложную медицинскую помощь. В медицинском учреждении его оперативно прооперировали ночью, проведя срочное хирургическое вмешательство.

По данным клуба, состояние тренера на данный момент стабилизировано. В официальном заявлении Универсидад де Чили сообщается, что он проходит дополнительные обследования сердечно-сосудистой системы и находится под постоянным наблюдением врачей.

Кто такой Фернандо Гаго?

Наибольшую популярность он приобрел благодаря выступлениям за Реал, Бока Хуниорс и сборную Аргентины. В составе национальной команды Гаго стал олимпийским чемпионом на Играх в Пекине-2008, вице-чемпионом мира 2014 года, а также дважды завоевывал серебряные медали Кубка Америки (2007 и 2015). С марта 2026 года он занимает должность главного тренера Универсидад де Чили.