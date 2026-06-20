Як повідомляє Mundo Deportivo, інцидент стався після матчу чемпіонату, в якому Універсідад де Чилі обіграв О’Хіггінс з рахунком 2:0. Під час післяматчевої пресконференції 40-річному фахівцю раптово стало зле, він відчув різкий біль і був змушений залишити залу, випивши воду.

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Який зараз стан у Гаго?

Згодом стало відомо, що у Гаго стався інфаркт. Після завершення пресконференції на місце події викликали швидку допомогу, яка доправила фахівця до лікарні, де йому надали невідкладну медичну допомогу. У медзакладі його оперативно прооперували вночі, провівши термінове хірургічне втручання.

За даними клубу, стан тренера наразі стабілізовано. В офіційній заяві Універсідад де Чилі повідомляється, що він проходить додаткові обстеження серцево-судинної системи та перебуває під постійним наглядом лікарів.

Хто такий Фернандо Гаго?

Найбільшої популярності він досяг завдяки виступам за Реал, Бока Хуніорс і збірну Аргентини. У складі національної команди Гаго став олімпійським чемпіоном на Іграх у Пекіні-2008, віцечемпіоном світу 2014 року, а також двічі здобував срібні медалі Кубка Америки (2007 і 2015). Із березня 2026 року він обіймає посаду головного тренера Універсідад де Чилі.