Тренер Валенсии вместе с тремя детьми утонули во время прогулки на лодке

Трагический инцидент произошел в водах Индонезии. Испанский тренер Фернандо Мартин со своими тремя детьми погибли из-за экстремальных погодных условий.

Туристическое судно потерпело крушение в водах национального парка Комодо в пятницу, 27 декабря. На борту находились 11 человек, в том числе семья тренера женской команды "В" клуба Валенсии Фернандо Мартина, сообщает 24 Канал со ссылкой на EFE.

Как погиб тренер Валенсии?

Фернандо Мартин вместе с женой и четырьмя старшими детьми отправились в отпуск в Индонезию. В Валенсии родители оставили двух своих самых маленьких детей.

В национальном парке Комодо они хотели посмотреть на огромных местных варанов. Около 20:30 в лодке, где находилась семья Мартина, сломался мотор. В это время ухудшились погодные условия. Одна из волн перевернула лодку, а другая разорвала ее пополам.

Жена тренера вместе с младшей 7-летней дочерью спаслись. А вот Фернандо с двумя сыновьями и дочерью (возраст детей 9, 10, 12 лет) остались в каюте, которая стала смертельной ловушкой.

Известно, что из 11 человек, которые находились на борту, семь спасли – четырех членов экипажа, экскурсовода, жену и дочь Мартина. Поисковые работы, продолжавшиеся более суток, завершились безрезультатно.

Соболезнования семье Фернандо Мартина выразил футбольные клубы Валенсия и Реал.

Что известно о погибшем тренере?