Тренер Валенсии вместе с тремя детьми утонули во время прогулки на лодке
- Испанский тренер Фернандо Мартин и трое его детей погибли при крушении лодки в национальном парке Комодо, Индонезия, из-за экстремальных погодных условий.
- Из 11 человек на борту, были спасены семь, включая жену и младшую дочь Мартина; поисковые работы продолжались более суток, но безрезультатно.
Трагический инцидент произошел в водах Индонезии. Испанский тренер Фернандо Мартин со своими тремя детьми погибли из-за экстремальных погодных условий.
Туристическое судно потерпело крушение в водах национального парка Комодо в пятницу, 27 декабря. На борту находились 11 человек, в том числе семья тренера женской команды "В" клуба Валенсии Фернандо Мартина, сообщает 24 Канал со ссылкой на EFE.
Как погиб тренер Валенсии?
Фернандо Мартин вместе с женой и четырьмя старшими детьми отправились в отпуск в Индонезию. В Валенсии родители оставили двух своих самых маленьких детей.
В национальном парке Комодо они хотели посмотреть на огромных местных варанов. Около 20:30 в лодке, где находилась семья Мартина, сломался мотор. В это время ухудшились погодные условия. Одна из волн перевернула лодку, а другая разорвала ее пополам.
Жена тренера вместе с младшей 7-летней дочерью спаслись. А вот Фернандо с двумя сыновьями и дочерью (возраст детей 9, 10, 12 лет) остались в каюте, которая стала смертельной ловушкой.
Известно, что из 11 человек, которые находились на борту, семь спасли – четырех членов экипажа, экскурсовода, жену и дочь Мартина. Поисковые работы, продолжавшиеся более суток, завершились безрезультатно.
Соболезнования семье Фернандо Мартина выразил футбольные клубы Валенсия и Реал.
Что известно о погибшем тренере?
- Испанскому тренеру Фернандо Мартину было 44 года. Он родился в Валенсии 27 августа 1981 года.
- Во время футбольной карьеры выступал за ряд испанских клубов низших дивизионов. Согласно данным Transfermarkt, больше всего игр провел в Алькояно. Последней командой Мартина была Патерна, которую покинул в 2016 году.
- В 2025 году был назначен тренером резервной женской команды Валенсии.