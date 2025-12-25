В возрасте 34 лет внезапно погиб воспитанник Штутгарта Себастьян Хертнер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.
Что случилось с Хертнером?
Смерть произошла в результате трагического случая на горнолыжном курорте в Черногории. Себастьян отдыхал в Савин Кук вместе с женой.
Причиной инцидента стала неисправность двухкресельного подъемника, который оторвался от троса. Как следствие, два кресла столкнулись между собой.
Поэтому Хертнер получил многочисленные ранения и упал с подъемника с высоты 70 метров. Немецкий футболист погиб на месте, тогда как его жена застряла на самом кресле.
В итоге чрезвычайные службы спасли женщину, у нее диагностирован перелом ноги. Местная прокуратура начала расследование по инциденту, а подъемник сразу же был закрыт.
Правда, уже на следующий день администраторы курорта снова запустили подъемник. Ранее Общественное сообщало, что на фронте погиб футболист коломыйского Варатика Михаил Кавацюк.
Что известно о Себастьяне Хертнере?
- Немецкий футболист выступал на позиции центрального защитника. Хертнер воспитывался в академии Штутгарта, но за первую команду "швабов" так и не сыграл.
- Зато игрок провел почти 100 матчей за дубль Штутгарта, а также юношеские команды этого клуба. Позже Себастьян поиграл за дубль Шальке.
- На взрослом уровне центрбек играл за Мюнхен 1860, Эрцгебирге, Дармштадт, Тюркгюджю, Любек, Динамо Берлин, Тевтонию и ЭСТВ Гамбург.
- На его счету 95 матчей на уровне Второй Бундеслиги, а также семь игр за сборные Германии U-18 и U-19.