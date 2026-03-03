Всемирная организация шахмат назвала Севастополь российским городом в анонсе турнира

Мировой спорт применил обширные санкции против россиян после начала полномасштабной войны в Украине. Почти все индивидуальные атлеты вынуждены выступать под нейтральным флагом.

Однако несколько федераций остаются благосклонными к стране-террористки. Одной из них является мировая шахматная федерация ФИДЕ, которая не накладывает жесткие санкции на россиян, сообщает 24 Канал.

ФИДЕ считает Крым российским?

Недавно федерация восстановила Сергея Карякина в мировом рейтинге, еще и под флагом России. Шахматист известен тем, что активно поддерживает войну против Украины и посещал оккупированные территории.

Теперь же ФИДЕ опозорилась по-новому. Организация анонсировала у себя на сайте турнир, который должен состояться в оккупированном россиянами Севастополе.

При этом в графе "страна" указана Россия, хотя Севастополь является украинским городом. Он находится под российской оккупацией с 2014 года, а аннексия Крыма не признается подавляющим большинством стран мира.



Анонс турнира в Севастополе / скриншот с сайта ФИДЕ

Интересно, что позже ФИДЕ удалила страницу турнира со своего сайта, но скриншот остался. Такая позиция организации не удивительна, поскольку ее возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. Он известен дружескими отношениями с Владимиром Путиным.

