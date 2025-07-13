Едва не умерли от страха: Палмер и Дембеле перед финалом КЧМ поднялись на 70-й этаж небоскреба
- Коул Палмер из Челси и Усман Дембеле из ПСЖ сделали фото на крыше 70-этажного Rockefeller Center, которое напоминало легендарную фотографию "Обед на вершине небоскреба".
- Финал Клубного чемпионата мира-2025 между Челси и ПСЖ состоится 13 июля, и на него может прийти президент США Дональд Трамп.
Организаторы Клубного чемпионата мира решили удивить болельщиков перед финалом турнира. Ради эффектного фото лидеры Челси и ПСЖ залезли на высоченный небоскреб.
За день до финала клубного чемпионата мира было опубликовано фото Коула Палмера из Челси и Усмана Дембеле из ПСЖ с трофеем турнира над Нью-Йорком. Эффектная фотография с футболистами была сделана на крыше 70-этажного здания Rockefeller Center, пишет 24 Канал.
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Палмер с Дембеле залезли под облака
Рассматривая фотографию складывается впечатление, будто лидеры Челси и ПСЖ рисковали собственной жизнью. От такой высоты у неподготовленного человека может закружиться голова.
Впрочем, разгадка невероятной смелости футболистов оказалась довольно простой. Палмера и Дембеле подняли подъемником, чтобы сложилось впечатление будто они взлетели почти на облака, а под ними находится Нью-Йорк.
Видео с Палмером и Дембеле над Нью-Йорком
Кстати, это фото стало римейком легендарной фотографии "Обед на вершине небоскреба", которая была сделана в 1932 году во время строительства Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке.
Напомним, финал Клубного чемпионата мира-2025 Челси – ПСЖ состоится в воскресенье, 13 июля. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Ожидается, что решающий матч может посетить президент США Дональд Трамп.