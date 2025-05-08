Впервые в истории решающую кубковую игру будет принимать Житомир. За неделю до этого события началась продажа билетов, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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Как приобрести билет

Из-за действия военного положения в Украине стадион не может быть заполнен на 100%. Поэтому количество зрителей ограничивается и зависит от доступных бомбоубежищ вблизи арены.

Пока неизвестно сколько именно билетов будет в продаже. Они будут поступать частями, а для приобретения надо выполнить обязательные условия.

Условия продажи

Один человек может приобрести не более четырех билетов

Предварительно каждый покупатель должен зарегистрироваться на сайте продаж и указать свои данные

Болельщик выбирает билет на конкретный сектор, ряд и место

Билеты именные, поэтому при покупке необходимо указать ФИО всех владельцев

Билеты не подлежат обмену или возврату

Билеты будут электронными, их нужно или распечатать, или загрузить на телефон

При входе на стадион каждому болельщику будут надевать браслет на руку. В случае воздушной тревоги матч будет приостановлен, а все зрители должны будут перейти в укрытие

После завершения тревоги болельщики смогут вернуться на трибуны, предъявив браслет стюардам

Отмечается, что в случае переноса матча на следующий день, болельщики должны сохранить как билет, так и браслет, если планируют посетить поединок.

Самые дешевые билеты стоят 1000, а самые дорогие – 4000 гривен. Также есть места за 1300, 1500, 1700 и 2000 гривен.

Справка. Игра состоится на стадионе Центральный. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:30.

Напомним, что последний раз Шахтер и Динамо играли между собой 27 апреля. Команды не определили сильнейшего, сыграв вничью со счетом 2:2.