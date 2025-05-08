Вперше в історії вирішальну кубкову гру прийматиме Житомир. За тиждень до цієї події розпочався продаж квитків, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.
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Як придбати квиток
Через дію воєнного стану в Україні стадіон не може бути заповнений на 100%. Тому кількість глядачів обмежується та залежить від доступних бомбосховищ поблизу арени.
Наразі невідомо скільки саме квитків буде у продажі. Вони надходитимуть частинами, а для придбання треба виконати обов'язкові умови.
Умови продажу
- Одна особа може придбати не більше чотирьох квитків
- Попередньо кожен покупець має зареєструватися на сайті продажу та вказати свої дані
- Вболівальник обирає квиток на конкретний сектор, ряд і місце
- Квитки іменні, тому під час купівлі необхідно вказати ПІБ усіх власників
- Квитки не підлягають обміну або поверненню
- Квитки будуть електронними, їх потрібно або роздрукувати, або завантажити на телефон
- Під час входу на стадіон кожному вболівальнику надягатимуть браслет на руку. У разі повітряної тривоги матч буде призупинено, а всі глядачі повинні будуть перейти в укриття
- Після завершення тривоги вболівальники зможуть повернутися на трибуни, пред’явивши браслет стюардам
Зазначається, що в разі перенесення матчу на наступний день, уболівальники повинні зберегти як квиток, так і браслет, якщо планують відвідати поєдинок.
Найдешевші квитки коштують 1000, а найдорожчі – 4000 гривень. Також є місця за 1300, 1500, 1700 і 2000 гривень.
Довідка. Гра відбудеться на стадіоні Центральний. Стартовий свисток має пролунати о 18:30.
Нагадаємо, що востаннє Шахтар і Динамо грали між собою 27 квітня. Команди не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 2:2.