В первую ракетку мира во время финала Уимблдона прилетела пробка от шампанского – забавное видео

В воскресенье, 13 июля, состоялся финал Открытого чемпионата Великобритании по теннису среди мужчин. В нем встречались главные звезды Тура Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Во время этого поединка произошел курьезный эпизод. Во втором сете, когда итальянец готовился подавать, на трибунах кто-то решил открыть бутылку шампанского, сообщает 24 Канал.

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Как Синнер отреагировал на инцидент?

Пробка от нее полетела на корт и упала совсем рядом с Янником Синнером. После этого на стадионе прозвучало предупреждение:

Леди и джентльмены, пожалуйста, не открывайте бутылки, когда игроки собираются подавать.

Как в Синнера едва не попала пробка от шампанского: смотрите видео

Впрочем, это не озадачило первую ракетку мира и не помешало ему одержать итоговую победу. Он впервые торжествовал на травяном "мэйджоре", одолев испанца в конце концов со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

На церемонии награждения Янник Синнер прокомментировал эту забавную ситуацию. Он заявил, что до этого не сталкивался с таким на кортах:

Со мной такое бывало раньше? Нет, только здесь, на Уимблдоне. Но мы именно поэтому и любим здесь играть. Это очень дорогой турнир.

Синнер отреагировал на инцидент с шампанским: смотрите видео

Напомним, что в женском одиночном разряде победу одержала Ига Швентек. Для нее это был также первый триумф на Уимблдоне.