В Великобритании подошел к завершению третий турнир Grand Slam в 2025 году. В субботу на Уимблдоне определился чемпион женской сетки, тогда как на воскресенье был вынесен мужской финал, сообщает 24 Канал.

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Кто выиграл Уимблдон?

В решающий матч попали два лучших теннисиста мира согласно рейтингу АТР Янник Зиннер и Карлос Алькарас. Для итальянца это был дебютный выход в финал Уимблдона, тогда как второй комфортно себя чувствует на этом турнире.

Именно Алькарас выиграл два последних травяных турнира Grand Slam. Кроме того, месяц назад испанец справился с Зиннером в финале Ролан Гаррос. Как бы там ни было, а эксперты не имели явного фаворита в финале.

Янник Зиннер (Италия) – Карлос Алькарас (Испания) 3:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4)

В конце концов сам матч это и подтвердил. Алькарас уверенно провел первый сет, выиграв последние четыре гейма подряд. Впрочем уже в следующих сетах Янник мобилизовался.

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В следующих двух сетах Зиннер не ошибался на "своих" подачах. При этом ему хватало сделать всего по одному брейку, чтобы взять два сета подряд.

В решающем сете Карлос так же позволил итальянцу оформить брейк, из-за чего Янник стал явным фаворитом финала. Алькарас пытался брать подачи соперника, но тот не упустил свой шанс.

Таким образом, Зиннер добыл четвертый трофей на турнирах Grand Slam. Именно на Уимблдоне для Янника это первый триумф, благодаря чему он увеличил отрыв от испанца в рейтинге АТР.