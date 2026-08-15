Смертельная трагедия произошла во время восьмого этапа велогонки Volta a Portugal. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Что произошло в Португалии

Велогонщик Финлей Тарлинг погиб прямо на трассе. 19-летний спортсмен из Великобритании выступал за команду NSN Development Team.

Тарлинг выехал на встречную полосу на участке с плохой видимостью. Там у него произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем, который двигался навстречу пелотону.

У велогонщика остановилось сердце, и медики пытались спасти ему жизнь прямо на трассе. К сожалению, эти попытки не дали результата, и Финлей скончался. Ранее мы сообщали, что еще одна звезда велоспорта рано ушла из жизни.

Партнеры Тарлинга доехали до финиша в знак уважения и скорби по погибшему. В итоге результаты гонки были аннулированы. Тарлинг был известным участником различных велогонок.

Что известно о Тарлинге

В 2023 году британец завоевал серебряную медаль в командной гонке преследования на треке во время юношеского чемпионата Европы. А в 2024-м Финлей стал чемпионом Великобритании в командной гонке преследования.

Также он занял второе место в британской гонке на время среди юношей, а также третье – в шоссейной гонке. Среди успехов британца также три бронзовые медали на чемпионате мира на треке среди юношей.

В 2025 году британец вошел в состав команды "NSN Development Team". В этом году в ее составе он завоевал "бронзу" на молодежном чемпионате Великобритании среди спортсменов до 23 лет.

К слову, братом погибшего спортсмена является другой известный велогонщик Джошуа Тарлинг. В 2013 году в составе команды "Netcompany Ineos" он выиграл чемпионат Европы и стал медалистом чемпионата мира.

Напомним, что недавно организация UCI сняла все ограничения с белорусов в велоспорте. Представители этой страны смогут участвовать в соревнованиях под своим флагом.