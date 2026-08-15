Смертельна трагедія сталась під час восьмого етапу гонки Volta a Portugal. Про це розповідає британський ресурс The Guardian.

Що сталось у Португалії

Велогонщик Фінлей Тарлінг загинув прямо на трасі. 19-річний спортсмен з Великої Британії виступав за команду NSN Development Team.

Тарлінг виїхав на зустрічну смугу на ділянці з поганою видимістю. Там у нього відбулось лобове зіткнення з легковою машиною, яка рухалася назустріч пелотону.

У велогонщика зупинилось серце і медики намагалися врятувати його життя прямо на трасі. На жаль, ці спроби не дали ефекту і Фінлей пішов з життя. Раніше ми повідомляли, що інша зірка велоспорту рано пішов з життя.

Партнери Тарлінга доїхали до фінішу в знак поваги та скорботи до загиблого. Зрештою результати перегонів були анульовані. Тарлінг був відомим учасником різних велоперегонів.

Що відомо про Тарлінга

У 2023 році британець виборов срібну нагороду в командній гонці переслідування на треку під час юнацького чемпіонату Європи. А у 2024-му Фінлей став чемпіоном Великої Британії у командній гонці переслідування.

Також він посів друге місце в британській гонці на час серед юнаків, а також третє – в шосейній гонці. Серед успіхів британця також є три бронзові медалі на чемпіонаті світу на треку серед юнаків.

У 2025 році британець став частиною команди "NSN Development Team". Цього року в її складі він здобув "бронзу" молодіжного чемпіонату Великої Британії серед спортсменів до 23 років.

До слова, братом загиблого спортсмена є інший відомий велогонщик Джошуа Тарлінг. У 2013 році в складі команди "Netcompany Ineos" він виграв чемпіонат Європи та став медалістом чемпіонату світу.

Нагадаємо, що нещодавно організація UCI зняла усі обмеження з білорусів у велосипедному спорті. Представники цієї країни зможуть брати участь у змаганнях під своїм прапором.