Футболист сборной Украины посвятил гол беременной жене: щемящий момент попал на видео
- Молодежная сборная Украины победила Финляндию во втором матче на Евро-2025, где Максим Брагару забил один из голов.
- 22-летний Максим Брагару посвятил свой гол беременной жене Марии, что стало трогательным моментом трансляции.
Молодежная сборная Украины победила Финляндию во втором матче на Евро-2025. Автором одного из голов стал вингер "сине-желтых" Максим Брагару.
На 49-й минуте поединка Максим Брагару воспользовался навесом Владислава Велетня и удвоил преимущество украинцев. Этот гол стал особенным для вингера молодежки, пишет 24 Канал.
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Брагару осчастливил жену
22-летний футболист посвятил гол своей жене Марии, которая ожидает ребенка. Этот щемящий момент попал в трансляцию.
Максим подхватил мяч и побежал к трибуне, где находилась его жена. Она не ожидала увидеть такой подарок от мужа.
Максим Брагару празднует взятие ворот / скриншот из видео
Жена Максима Брагару Мария на трибунах стадиона / скриншот из видео
Видео момента в обзоре матча Финляндия – Украина
Напомним, что Максим Брагару сейчас является лучшим бомбардиром сборной Украины на Евро-2025. На счету игрока Динамо два гола.
Кстати, лучшим игроком матча Финляндия – Украина тоже стал динамовец, который отметился забитым голом.