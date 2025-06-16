Футболист сборной Украины посвятил гол беременной жене: щемящий момент попал на видео

Молодежная сборная Украины победила Финляндию во втором матче на Евро-2025. Автором одного из голов стал вингер "сине-желтых" Максим Брагару.

На 49-й минуте поединка Максим Брагару воспользовался навесом Владислава Велетня и удвоил преимущество украинцев. Этот гол стал особенным для вингера молодежки, пишет 24 Канал.

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Брагару осчастливил жену

22-летний футболист посвятил гол своей жене Марии, которая ожидает ребенка. Этот щемящий момент попал в трансляцию.

Максим подхватил мяч и побежал к трибуне, где находилась его жена. Она не ожидала увидеть такой подарок от мужа.

Максим Брагару празднует взятие ворот / скриншот из видео

Жена Максима Брагару Мария на трибунах стадиона / скриншот из видео

Видео момента в обзоре матча Финляндия – Украина

Напомним, что Максим Брагару сейчас является лучшим бомбардиром сборной Украины на Евро-2025. На счету игрока Динамо два гола.

Кстати, лучшим игроком матча Финляндия – Украина тоже стал динамовец, который отметился забитым голом.