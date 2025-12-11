Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча между "бело-синими" и "фиалками". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Meta.ua.
Читайте также Динамо ищет нового наставника: почему Суркисы отказали экс-тренеру Реала, который выигрывал ЛЧ
Что сказал Сабо о матче Фиорентина – Динамо?
Легенда киевского клуба заявил, что не знает за счет чего украинская команда сможет достичь положительного результата в матче против итальянского коллектива. Он считает, что Динамо проиграет в этом противостоянии.
Сабо подчеркнул, что можно только догадываться, какой состав выставит главный тренер Фиорентины на матч. Однако всем и так понятно, что "фиалки" являются фаворитом в этой игре.
Я не могу назвать точный счет поединка, однако очень хотелось бы, чтобы не случилось крупного поражения. Я не помню такого плохого Динамо за историю, каким оно есть сейчас,
– сказал Сабо.
Отметим, что главный тренер Фиорентины Паоло Ваноли в комментарии для La Gazzetta dello Sport высказался относительно матча с Динамо. Специалист отметил, что его команда находится в кризисе, как и киевский клуб.
"У них произошла смена тренера, их ситуация похожа на нашу. Мы надеемся победить и улучшить психологическое состояние перед важным матчем с Вероной в чемпионате Италии". "Нужно побеждать в Лиге конференций и выходить из кризиса",
– высказался наставник "фиалок".
Как Динамо выступает в еврокубках?
На старте сезона киевский клуб выступал в квалификации к Лиге чемпионов 2025 – 2026. Однако тогда еще подопечные Александра Шовковского вылетели, уступив кипрскому Пафосу.
Отбор в основной этап Лиги Европы 2025 – 2026 Динамо пробиться также не смогло. "Бело-синие" уступили израильскому Маккаби Тель-Авив и вылетели в Лигу конференций.
В Лиге конференций киевляне имеют одну победу в 4 матчах и три зачетных пункта в турнирной таблице. Отметим, что именно после проигранного матча с Омонией (0:2) руководство клуба уволило Шовковского с должности главного тренера, а на его место временно назначили Игоря Костюка из Динамо U-19.