Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча между "бело-синими" и "фиалками". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Meta.ua.

Читайте также Динамо ищет нового наставника: почему Суркисы отказали экс-тренеру Реала, который выигрывал ЛЧ

Что сказал Сабо о матче Фиорентина – Динамо?

Легенда киевского клуба заявил, что не знает за счет чего украинская команда сможет достичь положительного результата в матче против итальянского коллектива. Он считает, что Динамо проиграет в этом противостоянии.

Сабо подчеркнул, что можно только догадываться, какой состав выставит главный тренер Фиорентины на матч. Однако всем и так понятно, что "фиалки" являются фаворитом в этой игре.

Я не могу назвать точный счет поединка, однако очень хотелось бы, чтобы не случилось крупного поражения. Я не помню такого плохого Динамо за историю, каким оно есть сейчас,

– сказал Сабо.

Отметим, что главный тренер Фиорентины Паоло Ваноли в комментарии для La Gazzetta dello Sport высказался относительно матча с Динамо. Специалист отметил, что его команда находится в кризисе, как и киевский клуб.

"У них произошла смена тренера, их ситуация похожа на нашу. Мы надеемся победить и улучшить психологическое состояние перед важным матчем с Вероной в чемпионате Италии". "Нужно побеждать в Лиге конференций и выходить из кризиса",

– высказался наставник "фиалок".

Как Динамо выступает в еврокубках?