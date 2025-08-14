Самолет с Тайсоном Фьюри и его семьей потерпел крушение: реакция боксера
- Тайсон Фьюри, его жена Пэрис и дети избежали аварии, когда частный самолет совершил экстренную посадку из-за проблемы с крылом.
- Самолет безопасно вернулся в аэропорт, а семья Фьюри пережила лишь легкий испуг.
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри едва не попал в авиакатастрофу. "Цыганский король" вместе со своей женой и детьми пережил неприятные минуты.
Тайсон Фьюри вместе с женой Пэрис и детьми совершали путешествие на частном самолете на юге Франции. В один из моментов капитан воздушного судна сообщил неприятную весть, пишет 24 Канал со ссылкой на TalkSPORT.
Читайте также Взгляните на мою бороду, – Фьюри сделал странное заявление о возвращении на ринг
Как Фьюри отреагировал на крушение самолета?
Во время полета у самолета возникли проблемы с одним из крыльев. Поэтому экипаж вынужден был совершить экстренную посадку.
Итак, мы пролетели 100 миль на самолете, и капитан подошел ко мне и сказал, что должен развернуть самолет, потому что есть проблема с одним из крыльев, и ее нельзя исправить с помощью компьютера. Поэтому сейчас мы разворачиваем самолет и возвращаемся в аэропорт, откуда вылетели. Ужасно,
– сообщил Фьюри.
Фьюри в прямом эфире сообщил об аварии / скриншот с видео
К счастью, самолет без происшествий вернулся в аэропорт, а семья Фьюри обошлась легким испугом.
Отметим, на юге Франции Тайсон и Пэрис в третий раз поженились. Счастливая пара в окружении семи детей воссоздала свадьбу 2008 года. Влюбленные повторили брачные обещания, которые впервые дали 17 лет назад.
Напомним, что после боя Усик – Дюбуа Тайсон Фьюри намекнул о трилогии с украинским боксером. Британец не соглашается с результатами двух поединков против Усика. Впрочем, пока конкретных переговоров стороны еще не начинали.