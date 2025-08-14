Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри едва не попал в авиакатастрофу. "Цыганский король" вместе со своей женой и детьми пережил неприятные минуты.

Тайсон Фьюри вместе с женой Пэрис и детьми совершали путешествие на частном самолете на юге Франции. В один из моментов капитан воздушного судна сообщил неприятную весть, пишет 24 Канал со ссылкой на TalkSPORT.

Как Фьюри отреагировал на крушение самолета?

Во время полета у самолета возникли проблемы с одним из крыльев. Поэтому экипаж вынужден был совершить экстренную посадку.

Итак, мы пролетели 100 миль на самолете, и капитан подошел ко мне и сказал, что должен развернуть самолет, потому что есть проблема с одним из крыльев, и ее нельзя исправить с помощью компьютера. Поэтому сейчас мы разворачиваем самолет и возвращаемся в аэропорт, откуда вылетели. Ужасно,

– сообщил Фьюри.

Фьюри в прямом эфире сообщил об аварии / скриншот с видео

К счастью, самолет без происшествий вернулся в аэропорт, а семья Фьюри обошлась легким испугом.

Отметим, на юге Франции Тайсон и Пэрис в третий раз поженились. Счастливая пара в окружении семи детей воссоздала свадьбу 2008 года. Влюбленные повторили брачные обещания, которые впервые дали 17 лет назад.

Напомним, что после боя Усик – Дюбуа Тайсон Фьюри намекнул о трилогии с украинским боксером. Британец не соглашается с результатами двух поединков против Усика. Впрочем, пока конкретных переговоров стороны еще не начинали.