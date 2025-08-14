Тайсон Ф'юрі разом з дружиною Періс та дітьми здійснювали подорож приватним літаком на півдні Франції. В один з моментів капітан повітряного судна повідомив неприємну звістку, пише 24 Канал з посиланням на TalkSPORT.

Читайте також Погляньте на мою бороду, – Ф'юрі зробив дивну заяву щодо повернення на ринг

Як Ф'юрі відреагував на аварію літака?

Під час польоту в літака виникли проблеми з одним із крил. Тож екіпаж змушений був зробити екстрену посадку.

Отже, ми пролетіли 100 миль на літаку, і капітан підійшов до мене і сказав, що має розвернути літак, бо є проблема з одним із крил, і її не можна виправити за допомогою комп'ютера. Тож зараз ми розвертаємо літак і повертаємося до аеропорту, звідки вилетіли. Жахливо,

– повідомив Ф'юрі.

Ф'юрі в прямому етері повідомив про аварію / скриншот з відео

На щастя, літак без пригод повернувся в аеропорт, а родина Ф'юрі обійшлася легким переляком.

Зазначимо, на півдні Франції Тайсон та Періс втретє одружилися. Щаслива пара в оточенні семи дітей відтворила весілля 2008 року. Закохані повторили шлюбні обіцянки, які вперше дали 17 років тому.

Нагадаємо, що після бою Усик – Дюбуа Тайсон Ф'юрі натякнув про трилогію з українським боксером. Британець не погоджується з результатами двох поєдинків проти Усика. Втім, наразі конкретних перемовин сторони ще не починали.