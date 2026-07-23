Всем им просто подарили титулы, – Тайсон Фьюри обрушился с критикой на Дюбуа, Кабаела и других

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, судя по всему, не слишком доволен карьерным ростом своих коллег по весовой категории. Британский боксер не считает других равными себе.

Тайсон Фьюри считает, что трое других боксеров в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма) несправедливо владеют поясами чемпиона мира. Об этом он заявил в интервью ESPN.

Почему Тайсон Фьюри раскритиковал боксеров

Британская звезда бокса имел в виду Даниэля Дюбуа, Агита Кабаела и Мурата Гассиева, которые в разное время получили титулы после того, как Александр Усик отказался от них.

Фьюри считает, что ни одного из этих боксеров нельзя назвать более престижным, чем он сам.

Как можно сравнивать этих парней со мной, который дрался с легендами бокса и побеждал их в борьбе за титулы? У них нет ничего из того, что я хочу. У них нет денег. У меня уже были все пояса. У них нет ничего, чего я хочу. Имена… Кто вообще знает этих людей?

– сказал Тайсон.

Отметим, что уже завтра, 24 июля, Фьюри проведет 39-й профессиональный бой в карьере. В Таиланде он сразится с 46-летним поляком Мариушем Вахом. Этот бой не будет транслироваться в прямом эфире.

Что дальше у Тайсона Фьюри

В конце 2026 года ему предстоит сразиться с Энтони Джошуа. Их противостояние пока не обрело всех деталей. Даже Тайсон признает, что лишь предполагает, кто будет отвечать за продвижение "битвы за Британию".

Он отметил, что считал этим человеком Дейна Уайта, но на самом деле им может стать президент США Дональд Трамп.