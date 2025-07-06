Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри пробил очередное дно, согласившись на участие в боксерском шоу от пророссийской IBA. На этом "Цыганский король" не успокоился и продолжил заигрывать с приспешником российского диктатора.

Британец Тайсон Фьюри вызвался пропиарить турнир от IBA в Стамбуле. Экс-чемпиона мира все время сопровождал российский функционер и соратник Путина Умар Кремлев, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт организации.

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Фьюри захотел посетить Москву

Во время встречи с Кремлевым "Цыганский король" наговорил очередного бреда, который отбеливает страну-агрессора. В ответ россиянин пригласил Фьюри в Москву, на что тот с радостью согласился.

"Я должен был туда ехать еще четыре года назад. Мечтал выйти на Красную площадь в мехах, зимой, со снегом, перед тем как отправиться на вечеринку в Новую Зеландию.

Я сейчас снимаюсь в реалити-шоу для Netflix – было бы замечательно показать Россию на экранах во всем мире – 500 миллионов, миллиард зрителей – это хорошо для отношений", – рассказал Фьюри.

Напомним, что на боксерское шоу от IBA, кроме Тайсона Фьюри, приехали Теренс Кроуфорд, Дерек Чисора, Роландо Ромеро, Конор Бенн и Джарелл Миллер. У Энтони Джошуа хватило ума не приезжать на этот пророссийский шабаш.

Что известно о Кремлеве и IBA