На цветочной церемонии в Оберхофе развернули украинский флаг: мощное фото

Эффектный перформанс во время цветочной церемонии организовал Дмитрий Пидручный. Украинец вместе с другими пятью биатлонистами развернули сине-желтый флаг.

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный по итогам персьюта второй раз подряд попал в цветочную церемонию. 33-летний биатлонист завершил гонку преследования на шестом месте, пишет 24 Канал.

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Эффектная акция в поддержку Украины

После завершения персьюта состоялась традиционная цветочная церемония. В ней приняли участие трио призеров гонки из Норвегии: Стурла Легрейд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё, дуэт французов: Кантен Фийо Майе и Эрик Перро, а также украинец Дмитрий Пидручный.

На церемонию украинец вышел вместе с государственным флагом и попросил норвежцев развернуть его для совместной фотографии. Все биатлонисты согласились принять участие в перформансе. Получилась очень эффектная фотография, которая продемонстрировала поддержку Украины.

Флаг Украины на цветочной церемонии / скриншот из трансляции

Напомним, что в спринте Пидручный занял четвертое место, остановившись в шаге от медали. Тогда на цветочной церемонии Дмитрий развернул флаг вместе с норвежцами Мартином Улдалом и Стурлой Легрейдом, которые заняли 5-ю и 6-ю позиции соответственно.