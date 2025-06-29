Дубль Кейна помог Баварии пройти гранда из Бразилии в горячем матче Клубного чемпионата мира
- Бавария победила Фламенго со счетом 4:2 в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.
- Гарри Кейн оформил дубль, а Жоржиньо реализовал пенальти.
- Мюнхенцы вышли в четвертьфинал, где сыграют против ПСЖ.
Мюнхенский клуб остается в гонке за главным клубным трофеем ФИФА. Бавария выдала результативную игру против Фламенго и вышла на ПСЖ.
В воскресенье, 29 июня, в США состоялись еще два матча 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025. В одном из них чемпион Германии Бавария играла против бразильского Фламенго, сообщает 24 Канал.
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Кейн идет за трофеем
"Красно-черные" смогли удивить на групповой стадии, оставив позади титулованный Челси. При этом в очной встрече подопечные Луиса Фелипе уверенно переиграли лондонцев.
Однако фортуна была не на стороне Фламенго относительно сетки 1/8 финала. В параллельной группе Бавария умудрилась пропустить вперед Бенфику, поэтому именно она вышла на бразильцев на первой стадии плей-офф.
Поэтому несмотря на второе место в квартете мюнхенцы все равно были фаворитами отчетной встречи. А старт матча лишь подтвердил статус Баварии. Команда Венсана Компани забила дважды уже через 10 минут.
Фламенго – Бавария 2:4
Голы: Жерсон, 33, Жоржиньо, 55 (пен) – Пульгар, 6 (автогол), Кейн, 9, 73, Горецка, 41.
Сначала Пульгар срезал мяч в собственные ворота при подаче углового. А через несколько минут Кейн точным дальним выстрелом от стойки увеличил преимущество Баварии.
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Немного восстановить интригу Фламенго удалось перед перерывом после мощного гола от Жерсона. Однако Баварии довольно быстро вернула себе преимущество в два гола благодаря Горецки.
После перерыва бразильцы снова смогли сократить отрыв. Упамекано сыграл рукой в собственной площадке и Жоржиньо уверенно пробил с отметки. И все же последнее слово было за Баварией.
Ближе к концу игры Кейн воспользовался классным пасом от Киммиха и установил окончательный счет – 4:2. Мюнхенцы выходят в четвертьфинал Клубного чемпионата мира, где сыграют против ПСЖ.