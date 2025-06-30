У неділю, 29 червня, в США відбулись ще два матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025. В одному з них чемпіон Німеччини Баварія грала проти бразильського Фламенго, повідомляє 24 Канал.

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Кейн йде за трофеєм

"Червоно-чорні" змогли здивувати на груповій стадії, залишивши позаду титулований Челсі. При цьому в очній зустрічі підопічні Луїса Феліпе впевнено переграли лондонців.

Проте фортуна була не на боці Фламенго щодо сітки 1/8 фіналу. В паралельній групі Баварія примудрилась пропустити вперед Бенфіку, тому саме вона вийшла на бразильців на першій стадії плей-оф.

Тож попри друге місце у квартеті мюнхенці все одно були фаворитами звітної зустрічі. А старт матчу лише підтвердив статус Баварії. Команда Венсана Компані забила двічі вже за 10 хвилин.

Фламенго – Баварія 2:4

Голи: Жерсон, 33, Жоржиньо, 55 (пен) – Пульгар, 6 (автогол), Кейн, 9, 73, Горецка, 41.

Спочатку Пульгар зрізав м'яч у власні ворота під час подачі кутового. А за кілька хвилин Кейн точним дальнім пострілом від стійки збільшив перевагу Баварії.

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Трохи відновити інтригу Фламенго вдалось перед перервою після потужного голу від Жерсона. Проте Баварії досить швидко повернула собі перевагу у два голи завдяки Горецки.

Після перерви бразильці знову змогли скоротити відрив. Упамекано зіграв рукою у власному майданчику і Жоржиньо впевнено пробив з позначки. Та все ж останнє слово було за Баварією.

Ближче до кінця гри Кейн скористався класним пасом від Кімміха та встановив остаточний рахунок – 4:2. Мюнхенці виходять до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу, де зіграють проти ПСЖ.