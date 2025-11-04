Громкий скандал в футболе: УЕФА запретил лозунг "Україна понад усе" на новой форме сборной
- УЕФА запретил использование лозунга "Украина превыше всего!" на новой форме сборной Украины.
- В организации считают его политическим лозунгом.
- ФИФА же разрешила на использование этого лозунга на футболке,
Уже в ноябре сборная Украины сыграет решающие матчи в квалификации на чемпионат мира-2026. Ожидается, что на эти игры наша команда выйдет в новой форме.
Игроки сборной Украины должны надеть новую экипировку от технического спонсора Adidas. В конце концов накануне ее представления возник скандальный момент с ее дизайном, сообщает 24 Канал со ссылкой на Вацко on air.
Что не так с лозунгом?
На днях в сеть попали первые фото новой футболки национальной команды. Она желтого цвета с графическим орнаментом. Сзади под воротничком синими буквами написано слово "Украина", сообщало Opaleak.
Однако на том месте должен был фигурировать слоган "Україна понад усе!", который является лозунгом борьбы страны за независимость. Его планировали разместить как раз под воротничком.
Как выглядит новая форма сборной Украины сзади / Фото Opaleak
Однако УЕФА запретил наносить этот лозунг на форму. В организации его оценили как политический лозунг и не позволили его наносить на официальную форму.
Именно поэтому в презентации от Adidas там будет фигурировать просто слово "Украина". При этом ФИФА дала разрешение на использование подобного слогана.
Он уже фигурировал на форме сборной Украины U-20 во время выступлений на юношеском чемпионате мира-2025. Сообщается, что УАФ планирует договориться с УЕФА о разрешении на слоган.
Форма сборной Украины: что известно
- Ранее УЕФА уже выставлял претензии УАФ из-за политического подтекста на форме национальной сборной. В 2021 году наша команда представила форму с картой Украины и лозунгом "Слава Украине" и "Героям слава".
- Это вызвало истерику у россиян и УЕФА пошел на поводу у страны-террористки. В итоге карту Украины оставили на форме, а вот лозунг "Героям слава" заставили убрать за воротничок на внутреннюю сторону футболки.
- В 2024 году УАФ сменила технического спонсора с Joma на Adidas. В том же году была представлена новая форма сборной Украины в классических желтых и синих цветах.
- Презентация новой домашней экипировки планируется перед ближайшими матчами сборной против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).
- Украина занимает второе место в отборочной группе на чемпионат мира-2026. Подопечные Сергея Реброва имеют 7 баллов в своем активе, опережая исландцев на три очка.