Громкий скандал в футболе: УЕФА запретил лозунг "Україна понад усе" на новой форме сборной

Уже в ноябре сборная Украины сыграет решающие матчи в квалификации на чемпионат мира-2026. Ожидается, что на эти игры наша команда выйдет в новой форме.

Игроки сборной Украины должны надеть новую экипировку от технического спонсора Adidas. В конце концов накануне ее представления возник скандальный момент с ее дизайном, сообщает 24 Канал со ссылкой на Вацко on air.

По теме Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи квалификации ЧМ-2026

Что не так с лозунгом?

На днях в сеть попали первые фото новой футболки национальной команды. Она желтого цвета с графическим орнаментом. Сзади под воротничком синими буквами написано слово "Украина", сообщало Opaleak.

Однако на том месте должен был фигурировать слоган "Україна понад усе!", который является лозунгом борьбы страны за независимость. Его планировали разместить как раз под воротничком.



Как выглядит новая форма сборной Украины сзади / Фото Opaleak

Однако УЕФА запретил наносить этот лозунг на форму. В организации его оценили как политический лозунг и не позволили его наносить на официальную форму.

Именно поэтому в презентации от Adidas там будет фигурировать просто слово "Украина". При этом ФИФА дала разрешение на использование подобного слогана.

Читайте также Сборная Украины потеряла ключевого игрока на решающие матчи квалификации ЧМ-2026

Он уже фигурировал на форме сборной Украины U-20 во время выступлений на юношеском чемпионате мира-2025. Сообщается, что УАФ планирует договориться с УЕФА о разрешении на слоган.

Форма сборной Украины: что известно