Форму национальной сборной Украины для зимней Олимпиады-2026 разработал польский бренд одежды 4F. Пользователи соцсетей уже успели раскритиковать новую экипировку сине-желтых, передает 24 Канал.

Почему украинцам не понравилась форма сборной на Олимпиаде-2026?

После появления фото формы в интернете украинские пользователи начали активно обсуждать ее стиль и внешний вид. Некоторые критикуют простоту дизайна и отсутствие самоидентичности.

Как уже измучило это жлобство. Они просто взяли на стоке 4F, сделали нанесение и вот вам форма. Они даже не смогли сделать какой-то интересный принт! Я не удивлюсь, если эти принты еще и отпадут. Посмотрите как другие страны делают и какое у них отношение,

– написал sviatproject в Threads.

Пока Украинским олимпийским комитетом руководят такие люди как Вадим Гутцайт (ранее Сергей Бубка, а еще раньше – Виктор Янукович), у нас не будет ни стильной формы, ни современных подходов к коммуникации, ни интереса к спорту. Для меня это догма,

– пишет Pronin в Telegram.

Сравнение формы сборной Украины с другими командами

В то же время в сети активно обсуждают экипировку других сборных. Например, парадная форма команды Монголии уже получила много положительных отзывов и даже называется одной из лучших на Играх, что, по мнению части украинских фанатов, дополнительно усиливает критику нашего комплекта.

Что сказал о форме сборной Национальный олимпийский комитет Украины?

По мнению Национального олимпийского комитета Украины, форма должна подчеркивать силу, стиль и национальную гордость, а ее дизайн был вдохновлен природными и культурными элементами страны.

Особое внимание уделили мелочам: форма разрабатывалась совместно со спортсменами, учитывая их пожелания относительно цветов, функциональных деталей и особенностей для каждого вида спорта.

