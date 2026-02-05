Форму національної збірної України для зимової Олімпіади-2026 розробив польський бренд одягу 4F. Користувачі соцмереж вже встигли розкритикувати нове екіпірування синьо-жовтих, передає 24 Канал.

Чому українцям не сподобалася форма збірної на Олімпіаді-2026?

Після появи фото форми в інтернеті українські користувачі почали активно обговорювати її стиль та зовнішній вигляд. Дехто критикує простоту дизайну і відсутність самоідентичності.

Як вже змучило це жлобство. Вони просто взяли на стоці 4F, зробили нанесення і ось вам форма. Вони навіть не змогли зробити якийсь цікавий принт! Я не здивуюсь, якщо ці принти ще й відпадуть. Подивіться як інші країни роблять і яке в них відношення,

– написав sviatproject у Threads.

Поки Українським олімпійським комітетом керують такі люди як Вадим Гутцайт (раніше Сергій Бубка, а ще раніше – Віктор Янукович), у нас не буде ні стильної форми, ні сучасних підходів до комунікації, ні інтересу до спорту. Для мене це догма,

– пише Pronin у Telegram.

Порівняння форми збірної України з іншими командами

Водночас у мережі активно обговорюють екіпіровку інших збірних. Наприклад, парадна форма команди Монголії вже отримала багато позитивних відгуків і навіть називається однією з найкращих на Іграх, що, на думку частини українських фанатів, додатково підсилює критику нашого комплекту.

Що сказав про форму збірної Національний олімпійський комітет України?

На думку Національного олімпійського комітету України, форма має підкреслювати силу, стиль і національну гордість, а її дизайн був натхненний природними та культурними елементами країни.

Особливу увага приділили дрібницям: форма розроблялася спільно зі спортсменами, враховуючи їхні побажання щодо кольорів, функціональних деталей та особливостей для кожного виду спорту.

Україна на Олімпіаді-2026