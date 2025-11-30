Макс Ферстаппен эффектно выиграл гран-при Катара и обострил чемпионскую интригу в Формуле-1

Формула-1 близка к завершению сезона 2025 года. В эти выходные в Катаре состоялся предпоследний гран-при года, который мог определить чемпиона.

За два этапа до финиша Ландо Норрис опережал своего партнера по команде Оскара Пиастри на 22 балла. Кроме того, Макс Ферстаппен из Ред Булл был в 25-ти очках позади, сообщает 24 Канал.

Как прошло гран-при Катара?

Победа британца в Катаре гарантировала бы ему первое чемпионство. Добавляло уверенности фанатам Макларен и то, что оба гонщика этой команды стартовали с первых двух мест по результатам квалификации.

Однако ход гонки сложился неудачно для британского коллектива. Уже на старте Ферстаппен обогнал Норриса и начал погоню за лидером Пиастри.

А ключевым моментом стал сейфити-кар на седьмом круге после аварии с участием Гюлькенберга. Именно в этот момент большинство пилотов пошли на пит-стоп, в том числе и Ферстаппен.

Макларен же решили оставить своих гонщиков на трассе в надежде догнать Макса после заезда в боксы сейфити-кар. Однако эта ставка не сыграла. Пиастри показывал самый быстрый темп.

Но ликвидировать 26 секунд из-за запоздалого пит-стопа не смог. Ферстаппен выиграл гонку и улучшил свои шансы на чемпионство. Норрис же вообще потерял место на подиуме, финишировав позади Карлоса Сайнса с Уильямс.

Результаты гран-при Катара:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Оскар Пиастри (Макларен) +7,995 Карлос Сайнс (Уильямс) +22,665 Ландо Норрис (Макларен) +23,315 Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +28,317 Джордж Расселл (Мерседес) +48,599 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +54,045 Шарль Леклер (Феррари) +56,785 Лиам Лоусон (РБ) +1:00,073 Юки Цунода (Ред Булл) +1:01,770

Кто претендует на титул и каковы шансы?

За один этап до завершения сезона Норрис имеет преимущество над Ферстаппеном в 12 очков в индивидуальном зачете Формулы-1. Впрочем, нидерландцу стоит отыгрывать 13 баллов, ведь при равном количестве баллов он уступит Ландо по дополнительным показателям.

Что же касается Пиастри, то он отстает от партнера по команде на 16 баллов и также имеет худшие дополнительные показатели. Таким образом, если Норрис финиширует в топ-тройке, он гарантированно станет чемпионом сезона-2025.

Топ-5 пилотов индивидуального зачета:

Ландо Норрис (Макларен) – 408 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396 Оскар Пиастри (Макларен) – 392 Джордж Расселл (Мерседес) – 309 Шарль Леклер (Феррари) – 230

Сезон подойдет к завершению 7 декабря. Финальный этап года состоится в Абу-Даби. Если Ферстаппен сможет вырвать титул, он повторит рекорд Михаэля Шумахера. Только немцу удавалось выиграть пять сезонов подряд в Формуле-1.