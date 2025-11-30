Макс Ферстаппен ефектно виграв гран-прі Катару та загострив чемпіонську інтригу у Формулі-1

Формула-1 близька до завершення сезону 2025 року. У ці вихідні в Катарі відбувся передостанній гран-прі року, який міг визначити чемпіона.

За два етапи до фінішу Ландо Норріс випереджав свого партнера по команді Оскара Піастрі на 22 бали. Крім того, Макс Ферстаппен з Ред Булл був у 25-ти очках позаду, повідомляє 24 Канал.

Як пройшло гран-прі Катару?

Перемога британця у Катарі гарантувала б йому перше чемпіонство. Додавало впевненості фанатам Макларен і те, що обидва гонщики цієї команди стартували з перших двох місць за результатами кваліфікації.

Проте перебіг гонки склався невдало для британського колективу. Вже на старті Ферстаппен обігнав Норріса та почав гонитву за лідером Піастрі.

А ключовим моментом став сейфіті-кар на сьомому колі після аварії за участю Гюлькенберга. Саме в цей момент більшість пілотів пішли на піт-стоп, в тому числі й Ферстаппен.

Макларен же вирішили залишити своїх гонщиків на трасі в надії наздогнати Макса після заїзду в бокси сейфіті-кар. Проте ця ставка не зіграла. Піастрі показував найшвидший темп.

Але ліквідувати 26 секунд через запізнілий піт-стоп не зміг. Ферстаппен виграв гонку та покращив свої шанси на чемпіонство. Норріс же взагалі втратив місце на подіумі, фінішувавши позаду Карлоса Сайнса з Вільямс.

Результати гран-прі Катару:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Оскар Піастрі (Макларен) +7,995 Карлос Сайнс (Вільямс) +22,665 Ландо Норріс (Макларен) +23,315 Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +28,317 Джордж Расселл (Мерседес) +48,599 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +54,045 Шарль Леклер (Феррарі) +56,785 Ліам Лоусон (РБ) +1:00,073 Юкі Цунода (Ред Булл) +1:01,770

Хто претендує на титул і які шанси?

За один етап до завершення сезону Норріс має перевагу над Ферстаппеном у 12 очок в індивідуальному заліку Формули-1. Втім нідерландцю варто відігравати 13 балів, адже за рівної кількості балів він поступиться Ландо за додатковими показниками.

Що ж стосується Піастрі, то він відстає від партнера по команді на 16 балів і також має гірші додаткові показники. Таким чином, якщо Норріс фінішує у топ-трійці, він гарантовано стане чемпіоном сезону-2025.

Топ-5 пілотів індивідуального заліку:

Ландо Норріс (Макларен) – 408 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396 Оскар Піастрі (Макларен) – 392 Джордж Расселл (Мерседес) – 309 Шарль Леклер (Феррарі) – 230

Сезон підійде до завершення 7 грудня. Фінальний етап року відбудеться в Абу-Дабі. Якщо Ферстаппен зможе вирвати титул, він повторить рекорд Міхаеля Шумахера. Тільки німцю вдавалось виграти п'ять сезонів поспіль у Формулі-1.