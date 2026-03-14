Провал Ферстаппена, возвращение Хэмилтона на подиум: результаты спринта Гран-при Китая Формулы-1

Уже второй гоночный уикенд сезона 2026 года в Формуле-1 сопровождается спринтом. В Китае короткая гонка подарила проваленные старты, стремительные обгоны, чувствительные штрафы и даже сейфти-кар с пит-стопами.

Доминирование команды Mercedes впервые пошатнулось – хотя ее лидер продолжает идти со 100% набранных очков. 24 Канал рассказывает о результатах спринта Гран-при Китая.

Как прошел спринт на Гран-при Китая в Формуле-1?

Команда Ferrari показала, что прекрасный старт в Австралии – не совпал: красной Скудерии снова хватило стартовой прямой и поворота, чтобы нивелировать все неудачи квалификации. Льюис Хэмилтон еще на первом круге обогнал Джорджа Рассела во главе пелетона, после чего между ними продолжалась ожесточенная борьба.

Ужасно стартовали Кими Антонелли и Макс Ферстаппен – оба едва не заглохли после угасания огней и потеряли просто множество позиций. Правда молодой итальянец быстро начал отыгрываться и продемонстрировал даже чрезмерное рвение, протаранив в повороте соперника – 10 секунд штрафа от стюардов.

Рассел в конце концов смог оторваться, а борьба пилотов Ferrari между собой завершилась в пользу Шарля Леклера. Интриги под конец добавил сейфти-кар, который выехал на трассу после остановки в опасном месте Нико Хюлькенберга. Все лидеры сразу поехали в боксы за свежим комплектом резины.

И хотя позиции немного перетасовались, на рестарте Mercedes Рассела и Ferrari сформировали окончательную тройку. Джордж пока не теряет ни одного очка в личном зачете, а сэр Льюис Хэмилтон впервые за год попал на подиум – пусть даже это снова спринт в Китае, а не полноценная гонка.

Результаты спринта Гран-при Китая в Формуле-1 2026 года

1. Джордж Рассел, Mercedes – 8 очков

2. Шарль Леклер, Ferrari – 7 очков

3. Льюис Хэмилтон, Ferrari – 6 очков

4. Ландо Норрис, McLaren – 5 очков

5. Кими Антонелли, Mercedes – 4 очка

6. Оскар Пиастри, McLaren – 3 очка

7. Лиам Лоусон, Racing Bulls – 2 очка

8. Оливер Берман, Haas – 1 очко

В субботу в 9:00 по Киеву состоится квалификация гонки, а сама гонка – в воскресенье в 9:00.