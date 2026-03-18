В Китае сэр Льюис впервые за время выступлений за Ferrari поднялся на пьедестал почета. И таким образом вошел в клуб самых возрастных пилотов на подиуме в 21 веке, пишет Autosport.

Смотрите также Фейл McLaren и Ферстаппен на дне: мемы о Гран-при Китая в Формуле-1

Какой рекорд легенд Формулы-1 повторил Хэмилтон?

В новейшей Формуле-1, где доминируют молодые пилоты, а Кими Антонелли становится наименее возрастным владельцем поул-позишн и выигрывает Гран-при в 19 лет, все же есть место для ветеранов.

Финишировав третьим в Китае, Льюис Хэмилтон стал лишь третьим пилотом этого века, кто попадал в главную тройку по итогам Гран-при после того, как ему исполнилось 40 лет.

Первым был Михаэль Шумахер, который в 2012 году получил свой первый и единственный подиум в составе команды Mercedes после возвращения в гонки. Это произошло на Гран-при Европы, а Кровавому барону на тот момент было аж 43 года и 173 дня.

Его наиболее принципиальный соперник в "нулевых" Фернандо Алонсо тоже смог показать, что возраст не преграда для успехов в Королеве автоспорта. В сезоне 2023 года, когда Aston Martin был среди лидеров пелотона, испанец аж шесть раз был в топ-3 в свои 41 и 42.

Какая статистика в Формуле-1 у Льюиса Хэмилтона?