У Китаї сер Льюїс вперше за час виступів за Ferrari піднявся на п'єдестал пошани. І таким чином увійшов у клуб найвіковіших пілотів на подіумі у 21 столітті, пише Autosport.

Який рекорд легенд Формули-1 повторив Гемілтон?

У новітній Формулі-1, де домінують молоді пілоти, а Кімі Антонеллі стає найменш віковим власником поул-позішн і виграє Гран-прі у 19 років, все ж є місце для ветеранів.

Фінішувавши третім у Китаї, Льюїс Гемілтон став лише третім пілотом цього століття, хто потрапляв у чільну трійку за підсумками Гран-прі після того, як йому виповнилося 40 років.

Першим був Міхаель Шумахер, який у 2012 році здобув свій перший і єдиний подіум у складі команди Mercedes після повернення в перегони. Це відбулося на Гран-прі Європи, а Кривавому барону на ту мить було аж 43 роки і 173 дні.

Його найбільш принциповий суперник у "нульових" Фернандо Алонсо теж зміг показати, що вік не перепона для успіхів у Королеві автоспорту. У сезоні 2023 року, коли Aston Martin був серед лідерів пелотону, іспанець аж шість разів був у топ-3 у свої 41 та 42.

Яка статистика у Формулі-1 в Льюїса Гемілтона?