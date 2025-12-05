Борьба за чемпионство Формулы-1: где смотреть гран-при Абу-Даби онлайн в Украине

7 декабря подойдет к завершению очередной сезон автогонок в классе "Формула-1". Финиш соревнования пройдет в ОАЭ на автодроме в Абу-Даби.

Именно на треке "Яс Марина" определится новый чемпион. Впервые за 15 лет перед последним гран-при на победу претендуют аж три пилота, сообщает 24 Канал.

Где смотреть Формулу-1 в Украине?

Гран-при Абу-Даби онлайн будет транслироваться в Украине. Официальным вещателем Формулы-1 на территории нашей страны является компания Setanta Sports.

Именно на ее ОТТ-платформе и будет показ решающего гран-при. В субботу, 6 декабря, состоится квалификация, которая определит стартовый порядок пилотов на гонку. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Само же гран-при Абу-Даби начнется в воскресенье, 7 декабря, в 15:00. Оба заезда гран-при Абу-Даби в прямой трансляции будут доступны также на канале Setanta Sports+.

Кто претендует на титул и каковы шансы?

За один этап до завершения сезона фаворитом на триумф остается Ландо Норрис из команды Макларен. Англичанин имеет преимущество над Максом Ферстаппеном (Ред Булл) в 12 очков.

Также в борьбе за трофей остается еще один пилот Макларен Оскар Пиастри. Австралиец отстает от партнера по команде на 16 баллов в индивидуальном зачете Формулы-1, поэтому является аутсайдером в этой борьбе.

Топ-5 пилотов индивидуального зачета:

Ландо Норрис (Макларен) – 408 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396 Оскар Пиастри (Макларен) – 392 Джордж Расселл (Мерседес) – 309 Шарль Леклер (Феррари) – 230

Какие расклады в борьбе за чемпионство?