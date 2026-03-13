Удар для Формулы-1: два Гран-при на Ближнем Востоке отменяют

Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии вероятно не состоятся из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ожидается, что официальное решение относительно гонки объявят в течение 48 часов.

Два этапа чемпионата Формулы-1 могут исчезнуть из календаря сезона уже в ближайшее время. Речь идет о Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые запланированы на апрель, сообщает Sky Sports News.

Гран-при под угрозой срыва?

Гонки могут быть отменены из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Согласно календарю чемпионата, этап в Бахрейне должен был состояться 12 апреля. Уже на следующей неделе, 19 апреля, сезон должен был продолжиться Гран-при Саудовской Аравии.

Однако в последние дни не произошло никакого улучшения ситуации с конфликтами в регионе. Поэтому организаторы серии и руководство чемпионата серьезно рассматривают вариант с отменой обеих гонок.

Календарь могут не менять

Ожидается, что официальное подтверждение решения появится в течение следующих 48 часов.

В то же время ранее сообщалось, что Формула-1 не планирует искать замену этим этапам в календаре, если они все же будут отменены.

Сейчас ни руководство Формулы-1, ни Международная автомобильная федерация (FIA) не комментируют ситуацию.

Кто был готов заменить этапы на Ближнем Востоке?