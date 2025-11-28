20 пилотов выяснили стартовые позиции перед короткой гонкой, которая состоится 29-го числа. Она будет иметь важное значение в борьбе за чемпионство, сообщает 24 Канал.

Кто выиграл спринт-квалификацию гран-при Катара?

Лучше всего во время квалификации выступили пилоты Макларен. Австралиец Оскар Пиастри смог завоевать поул-позишн, проехав круг за 1 минуту и 20 с лишним секунд.

Близким был к первому месту и его партнер по команде Ландо Норрис. Однако британец допустил ошибку в последнем повороте и финишировал на третьей строчке.

Норрис пропустил вперед пилота Мерседес Джорджа Расселла. В свою очередь действующий чемпион Макс Ферстаппен выступил неудачно, показав лишь шестой результат.

Результаты спринт-квалификации гран-при Катара:

Оскар Пиастри (Макларен) Джордж Рассел (Мерседес) Ландо Норрис (Макларен) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Юки Цунода (Ред Булл) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Андреа Кими Антонелли (Мерседес) Карлос Сайнс (Уильямс) Шарль Леклер (Феррари) Алекс Албон (Уильямс) Исак Аджар (РБ) Оливер Берман (Хаас) Габриэль Бортолето (Заубер) Нико Гюлькенберг (Заубер) Эстебан Окон (Хаас) Лэнс Стролл (Астон Мартин) Лиам Лоусон (РБ) Льюис Хэмилтон (Феррари) Пьер Гасли (Альпин) Франко Колапинто (Альпин)

Выделим также и четвертое место для Фернандо Алонсо. А вот опытный Льюис Хэмилтон стал антигероем квалификации, не преодолев даже первую ее часть.

Спринт в Катаре стартует в субботу, 29 ноября в 16:00 по киевскому времени. Гонщики проедут 19 кругов, а очки получит восьмерка лучших пилотов – от 8 до 1 балла соответственно.

Кто претендует на титул и каковы шансы?

Борьбу за чемпионство продолжают три пилота. Лидером и главным фаворитом в таблице является пилот Макларен Ландо Норрис, который имеет преимущество над конкурентами в 24 балла.

Второе и третье места делят его партнер по команде Оскар Пиастри и действующий чемпион Макс Ферстаппен. Гонщик Ред Булл может пятый раз подряд стать победителем индивидуального зачета.

Топ-5 пилотов индивидуального зачета:

Ландо Норрис (Макларен) – 390 Оскар Пиастри (Макларен) – 366 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 366 Джордж Расселл (Мерседес) – 294 Шарль Леклер (Феррари) – 226

До завершения сезона осталось два гран-при. В Катаре гонщики проедут спринт и классическую гонку. Завершится соревнования через неделю, 7 декабря, во время гран-при Абу-Даби.