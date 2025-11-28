20 пилотов выяснили стартовые позиции перед короткой гонкой, которая состоится 29-го числа. Она будет иметь важное значение в борьбе за чемпионство, сообщает 24 Канал.
Кто выиграл спринт-квалификацию гран-при Катара?
Лучше всего во время квалификации выступили пилоты Макларен. Австралиец Оскар Пиастри смог завоевать поул-позишн, проехав круг за 1 минуту и 20 с лишним секунд.
Близким был к первому месту и его партнер по команде Ландо Норрис. Однако британец допустил ошибку в последнем повороте и финишировал на третьей строчке.
Норрис пропустил вперед пилота Мерседес Джорджа Расселла. В свою очередь действующий чемпион Макс Ферстаппен выступил неудачно, показав лишь шестой результат.
Результаты спринт-квалификации гран-при Катара:
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Юки Цунода (Ред Булл)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес)
- Карлос Сайнс (Уильямс)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Алекс Албон (Уильямс)
- Исак Аджар (РБ)
- Оливер Берман (Хаас)
- Габриэль Бортолето (Заубер)
- Нико Гюлькенберг (Заубер)
- Эстебан Окон (Хаас)
- Лэнс Стролл (Астон Мартин)
- Лиам Лоусон (РБ)
- Льюис Хэмилтон (Феррари)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Франко Колапинто (Альпин)
Выделим также и четвертое место для Фернандо Алонсо. А вот опытный Льюис Хэмилтон стал антигероем квалификации, не преодолев даже первую ее часть.
Спринт в Катаре стартует в субботу, 29 ноября в 16:00 по киевскому времени. Гонщики проедут 19 кругов, а очки получит восьмерка лучших пилотов – от 8 до 1 балла соответственно.
Кто претендует на титул и каковы шансы?
Борьбу за чемпионство продолжают три пилота. Лидером и главным фаворитом в таблице является пилот Макларен Ландо Норрис, который имеет преимущество над конкурентами в 24 балла.
Второе и третье места делят его партнер по команде Оскар Пиастри и действующий чемпион Макс Ферстаппен. Гонщик Ред Булл может пятый раз подряд стать победителем индивидуального зачета.
Топ-5 пилотов индивидуального зачета:
- Ландо Норрис (Макларен) – 390
- Оскар Пиастри (Макларен) – 366
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 366
- Джордж Расселл (Мерседес) – 294
- Шарль Леклер (Феррари) – 226
До завершения сезона осталось два гран-при. В Катаре гонщики проедут спринт и классическую гонку. Завершится соревнования через неделю, 7 декабря, во время гран-при Абу-Даби.