20 пілотів з'ясували стартові позиції перед короткою гонкою, яка відбудеться 29-го числа. Вона матиме важливе значення в боротьбі за чемпіонство, повідомляє 24 Канал.

Хто виграв спринт-кваліфікацію гран-прі Катару?

Найкраще під час кваліфікації виступили пілоти Макларен. Австралієць Оскар Піастрі зміг вибороти поул-позишн, проїхавши коло за 1 хвилину та 20 з гаком секунд.

Близьким був до першого місця і його партнер по команді Ландо Норріс. Проте британець припустився помилки в останньому повороті та фінішував на третій сходинці.

Норріс пропустив вперед пілота Мерседес Джорджа Расселла. У свою чергу чинний чемпіон Макс Ферстаппен виступив невдало, показавши лише шостий результат.

Результати спринт-кваліфікації гран-прі Катару:

Оскар Піастрі (Макларен) Джордж Рассел (Мерседес) Ландо Норріс (Макларен) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Юкі Цунода (Ред Булл) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Карлос Сайнс (Вільямс) Шарль Леклер (Феррарі) Алекс Албон (Вільямс) Ісак Аджар (РБ) Олівер Берман (Хаас) Габріель Бортолето (Заубер) Ніко Гюлькенберг (Заубер) Естебан Окон (Хаас) Ленс Стролл (Астон Мартін) Ліам Лоусон (РБ) Льюїс Гемілтон (Феррарі) П'єр Гаслі (Альпін) Франко Колапінто (Альпін)

Виділимо також і четверте місце для Фернандо Алонсо. А от досвідчений Льюїс Гемілтон став антигероєм кваліфікації, не подолавши навіть першу її частину.

Спринт у Катарі стартує у суботу, 29 листопада о 16:00 за київським часом. Гонщики проїдуть 19 кіл, а очки отримає вісімка найкращих пілотів – від 8 до 1 балу відповідно.

Хто претендує на титул і які шанси?

Боротьбу за чемпіонство продовжують три пілоти. Лідером та головним фаворитом в таблиці є пілот Макларен Ландо Норріс, який має перевагу над конкурентами у 24 бали.

Друге та третє місця ділять його партнер по команді Оскар Піастрі та чинний чемпіон Макс Ферстаппен. Гонщик Ред Булл може вп'яте поспіль стати переможцем індивідуального заліку.

Топ-5 пілотів індивідуального заліку:

Ландо Норріс (Макларен) – 390 Оскар Піастрі (Макларен) – 366 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 366 Джордж Расселл (Мерседес) – 294 Шарль Леклер (Феррарі) – 226

До завершення сезону залишилось два гран-прі. В Катарі гонщики проїдуть спринт та класичну гонку. Завершиться змагання за тиждень, 7 грудня, під час гран-прі Абу-Дабі.