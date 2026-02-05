"Забыл вышиванку надеть": известный боец "Азова" высмеял Усика из-за фото с боксерами из России

Александр Усик взял паузу в боксерской карьере после очередного успешного боя. В июле прошлого года украинец уверенно победил Даниэля Дюбуа.

С тех пор Усик не планировал новых боев и больше светится на боксерских мероприятиях как почетный гость. На одном из них Александр попал в неприятную ситуацию, которая возмутила военных.

Что не так с Усиком?

Усик посетил бой между Шакуром Стивенсоном и Теофимо Лопесом. Там он попал на совместное с двумя россиянами. Кроме Геннадия Головкина и Коннора Бенна, Александр сфотографировался с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Это снимок возмутил украинских фанатов бокса. Особенно действия Усика высмеял известный военный Давид Касаткин у себя в инстаграм. Он известен под позывным "Химик" и является членом бригады НГУ "Азов".

Крутое фото с российским боксером Бетербиевым. Летс гоу чемп, ахахахаха. А здесь еще один россиянин Бивол. Наш чемпион забыл вышиванку одеть,

– написал "Химик".



Как Усик сфотографировался с россиянами / фото из инстаграма

Как "Химик" критиковал Усика?

Отметим, что Давид не впервые критикует Усика. После победы над Дюбуа боец вспомнил о зашкваре спортсмена до начала полномасштабной войны в Украине.

Какая у вас всех короткая память, как у рыбки Дори! И полное отсутствие критического мышления. Достаточно просто поднимать украинский флаг, танцевать гопака и благодарить войско. И все, ты уже не предатель. И можно даже публично поддерживать предателя Ломаченко, тебе ничего не скажут, потому что ты же поблагодарил ВСУ после боя,

– писал Давид.

Касаткин не простил Усику неоднозначную позицию по Крыму, связи с УПЦ МП, дружбу с Василием Ломаченко и братание с россиянами. Теперь же Александр дал очередной повод для критики.

Когда Усик выйдет в ринг?