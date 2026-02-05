"Забыл вышиванку надеть": известный боец "Азова" высмеял Усика из-за фото с боксерами из России
- Александр Усик оказался в центре критики из-за фото с российскими боксерами.
- Давид "Химик" Касаткин высмеял боксера из-за фотографии с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
Александр Усик взял паузу в боксерской карьере после очередного успешного боя. В июле прошлого года украинец уверенно победил Даниэля Дюбуа.
С тех пор Усик не планировал новых боев и больше светится на боксерских мероприятиях как почетный гость. На одном из них Александр попал в неприятную ситуацию, которая возмутила военных.
Что не так с Усиком?
Усик посетил бой между Шакуром Стивенсоном и Теофимо Лопесом. Там он попал на совместное с двумя россиянами. Кроме Геннадия Головкина и Коннора Бенна, Александр сфотографировался с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
Это снимок возмутил украинских фанатов бокса. Особенно действия Усика высмеял известный военный Давид Касаткин у себя в инстаграм. Он известен под позывным "Химик" и является членом бригады НГУ "Азов".
Крутое фото с российским боксером Бетербиевым. Летс гоу чемп, ахахахаха. А здесь еще один россиянин Бивол. Наш чемпион забыл вышиванку одеть,
– написал "Химик".
Как Усик сфотографировался с россиянами / фото из инстаграма
Как "Химик" критиковал Усика?
Отметим, что Давид не впервые критикует Усика. После победы над Дюбуа боец вспомнил о зашкваре спортсмена до начала полномасштабной войны в Украине.
Какая у вас всех короткая память, как у рыбки Дори! И полное отсутствие критического мышления. Достаточно просто поднимать украинский флаг, танцевать гопака и благодарить войско. И все, ты уже не предатель. И можно даже публично поддерживать предателя Ломаченко, тебе ничего не скажут, потому что ты же поблагодарил ВСУ после боя,
– писал Давид.
Касаткин не простил Усику неоднозначную позицию по Крыму, связи с УПЦ МП, дружбу с Василием Ломаченко и братание с россиянами. Теперь же Александр дал очередной повод для критики.
Когда Усик выйдет в ринг?
- В июле 2025 года Александр в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Украинец выиграл все 24 боя на профессиональном уровне, 15 из них – нокаутом.
- Следующим соперником Александра должен был стать новозеландец Джозеф Паркер. Тот был обязательным претендентом на пояс WBO, но неожиданно потерял его в бою против Фабио Уордли.
- В итоге Усик не захотел драться с Уордли и добровольно освободил пояс WBO. Александр уже выбрал следующего соперника, которым должен стать Деонтей Уайлдер.
- Ожидается, что американец будет претендовать на звание чемпиона по версии WBC. Сейчас стороны ведут переговоры по организации поединка, который должен пройти в апреле, мае или летом 2026 года, сообщал The National.