Франция – Англия: во сколько смотреть онлайн матч ЧМ-2026
Сборные Франции и Англии уступили в полуфинале ЧМ-2026 Испании и Аргентине соответственно. Теперь команды сразятся в матче за бронзу чемпионата мира.
Матч Франция – Англия состоится в ночь на 19 июля, сообщает 24 Канал. Игра пройдет на стадионе Hard Rock Stadium в Майами, США.
Когда начнется прямая трансляция матча Франция – Англия
Стартовый свисток в матче между французами и англичанами прозвучит в 00:00. Однако прямая трансляция со стадиона начнется немного раньше.
Официальным вещателем ЧМ-2026 в Украине является медиасервис MEGOGO, который покажет матч за бронзовые медали. Так, предматчевая студия начнется в 23:20.
Украинские зрители смогут посмотреть матч на OTT-платформе MEGOGO по подписке "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK". Следить за матчем ЧМ-2026 на платформе можно будет в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на каналах "MEGOGO Футбол Первый", "MEGOGO Футбол Второй" и "MEGOGO Футбол Третий".
Кроме того, матч будет доступен бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.
Франция – Англия: история сборных
Напомним, пути Франции и Англии пересекаются на втором подряд чемпионате мира. В 2022 году команда Дидье Дешама выбила "Трех львов" в четвертьфинале (2:1).
Победу "Ле Бле" принес гол Оливье Жиру на 78-й минуте встречи. Что интересно, Англия под руководством Гарета Саутгейта могла избежать поражения, однако Гарри Кейн не сумел реализовать пенальти на 84-й минуте.
На ЧМ-2026 французская сборная впервые с 2018 года не смогла пробиться в финал. Для Англии неудачная серия без финалов продолжается со знакового 1966 года, когда "Три Льва" завоевали свой единственный трофей, выиграв Кубок мира.
За всю историю сборные провели 32 очных поединка – 17 побед Англии, 5 ничьих и 10 побед Франции.