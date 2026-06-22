В прошлом году такие правила уже доставили немало неудобств во время проведения Клубного чемпионата мира. Матч вице-чемпионов мира с азиатской сборной, который по киевскому времени начинается в полночь, может существенно затянуться, пишет 24 Канал.

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Что грозит матчу Франции и Ирака на ЧМ?

До этого момента организаторам ЧМ везло с погодой — ни один матч пока не пришлось откладывать или прерывать из-за капризов небесной канцелярии.

Но именно на матч Франции и Ирака синоптики прогнозируют прохождение рядом с Филадельфией, где состоится встреча команд, грозового фронта.

В случае, если в радиусе примерно 13 километров от стадиона будет зафиксирован удар молнии, арбитр обязан остановить матч, отвести команды в подтрибунные помещения и начать отсчет "профилактических" 30 минут. Если гроза не утихнет, каждый новый удар "обнулит" таймер и заставит ждать ещё не менее получаса.

Соединенные Штаты — одна из немногих стран, где существует четкий запрет на проведение спортивных соревнований во время грозы. Это объясняется заботой о жизни и здоровье участников игры.

Какова ситуация в группе Франции и Ирака?

После первого тура команда Дидье Дешама делит лидерство в группе I с Норвегией, уступая Эрлингу Холланду и компании по разнице забитых и пропущенных мячей.

Если Франция победит Ирак, то гарантирует себе выход из группы: Сенегал даже с шестью набранными очками будет уступать "галльским петухам" по показателю личной встречи.