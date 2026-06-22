Минулоріч такі правила вже завдали чимало незручностей під час проведення Клубного чемпіонату світу. Поєдинок віцечемпіонів світу з азійською збірною, який за київським часом розпочинається опівночі, може суттєво затягнутися, пише 24 Канал.

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Що загрожує матчу Франції та Іраку на Мундіалі?

До цього моменту організаторам Мундіалю щастило з погодою – жоден матч поки не довелося відкладати чи зупиняти через примхи небесної канцелярії.

Але саме на поєдинок Франції та Іраку синоптики прогнозують проходження поряд з Філадельфією, де відбудеться зустріч команд, грозового фронту.

У випадку, якщо в радіусі приблизно 13 кілометрів від стадіону буде зафіксовано удар блискавки, арбітр зобов'язаний зупинити матч, відвести команди у підтрибунні приміщення і почати відлік "профілактичних" 30 хвилин. Якщо гроза не вщухатиме, кожен новий удар "обнулить" таймер і змусить чекати ще не менш ніж пів години.

Сполучені Штати – одна з небагатьох країн, де існує чітка заборона на проведення спортивних змагань у грозу. Це пояснюється піклуванням про життя і здоров'я учасників гри.

Яка ситуація у групі Франції та Іраку?

Після першого туру команда Дідьє Дешама ділить лідерство у квартеті I з Норвегією, поступаючись Ерлінгу Голланду і компанії за різницею забитих-пропущених.

Якщо Франція переможе Ірак, то гарантує собі вихід з групи: Сенегал навіть з шістьма заробленими очками поступатиметься "галльським півням" за показником особистої зустрічі.