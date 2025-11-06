Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с составом на матчи квалификации ЧМ-2026 в ноябре. В первом поединке "Ле Бле" сыграют с Украиной, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию футбола Франции.

Кто из звезд Франции не сыграет против Украины?

Сразу несколько ведущих игроков сборной Франции не сыграют в ноябрьских матчах, в том числе с Украиной. Самой большой потерей для команды Дешама стало отсутствие форварда ПСЖ Усмана Дембеле. Свежеиспеченный обладатель "Золотого мяча-2025" получил повреждение в матче Лиги чемпионов против Баварии. Кстати, октябрьские матчи Дембеле тоже пропустил.

Также в списке Дешама отсутствуют Кингсли Коман, Кефрен Тюрам и Адриен Рабьо. Впрочем, у главного тренера французов нет проблем с составом. Вернулись в команду Райан Шерки, Н'Голо Канте и Рандал Коло-Муан, которые не пропустили октябрьские матчи из-за травм. Также вызов получил 19-летний хавбек ПСЖ Уоррена Заира-Эмери, который имеет в своем активе 7 матчей и 1 гол за главную команду Франции.

Заявка сборной Франции на ноябрьские матчи

Люка Шевалье (ПСЖ), Майк Меньян (Милан, Италия), Брис Самба (Ренн) Защитники: Люка Динь (Астон Вилла, Англия), Мало Гюсто (Челси, Англия), Люка Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес (Аль-Хиляль, Саудовская Аравия), Ибраима Конате (Ливерпуль, Англия), Жюль Кюнде (Барселона, Испания), Уильям Салиба (Арсенал, Англия), Дайо Упамекано (Бавария, Германия)

Люка Динь (Астон Вилла, Англия), Мало Гюсто (Челси, Англия), Люка Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес (Аль-Хиляль, Саудовская Аравия), Ибраима Конате (Ливерпуль, Англия), Жюль Кюнде (Барселона, Испания), Уильям Салиба (Арсенал, Англия), Дайо Упамекано (Бавария, Германия) Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Реал, Испания), Ману Коне (Рома, Италия), Майкл Олисе (Бавария, Германия), Н'Голо Канте (Аль-Иттихад, Саудовская Аравия), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)

Эдуардо Камавинга (Реал, Испания), Ману Коне (Рома, Италия), Майкл Олисе (Бавария, Германия), Н'Голо Канте (Аль-Иттихад, Саудовская Аравия), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) Нападающие: Магнес Аклиуш (Монако), Брэдли Барколя (ПСЖ), Райан Шерки (Манчестер Сити, Англия), Уго Экитике (Ливерпуль, Англия), Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас, Англия), Рандал Коло-Муани (Тоттенхэм, Англия), Килиан Мбаппе (Реал, Испания), Кристофер Нкунку (Милан, Италия)

Состав сборной Франции / фото Федерации футбола Франции

Какие шансы Украины выйти из группы D?

Двумя матчами в ноябре завершается групповой раунд отбора на ЧМ-2026. После четырех туров Украина идет на втором месте, имея в активе 7 очков (данные УЕФА).

Команда Сергея Реброва вернулась в борьбу за путевку после двух подряд побед, добытых в октябре. Сначала "сине-желтые" на выезде обыграли Исландию (5:3), а затем одолели Азербайджан (2:1).

Прямую путевку на ЧМ-2026 получает победитель группы. А вот вторую команду весной будут ожидать матчи плей-офф раунда.

Украина сохраняет неплохие шансы финишировать на втором месте группы D. Однако для этого нужно обязательно побеждать Исландию.

Ранее мы сообщали о заявке сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2026. Из-за травмы команде не поможет защитник Ноттингем Фореста Александр Зинченко.