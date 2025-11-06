Официальный магазин атрибутики национальной сборной Украины по футболу выставил на продажу новое домашнее джерси "сине-желтых". На фотографиях можно разглядеть все детали эксклюзивной формы сборной Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на UAF Shop.
Есть ли на футболках сборной лозунг "Украина превыше всего"?
Новая форма сборной Украины выполнена в традиционных желтых цветах с синими вставками. Футболки украшает оригинальный орнамент, который создан через переосмысление элементов герба Украинской Народной Республики, который в 1918 году разработал художник и архитектор Василий Кричевский.
Кроме того, сзади под воротничком расположена патриотическая надпись "Украина превыше всего", который запрещает УЕФА.
Футболка сборной Украины с патриотическим лозунгом / фото UAF Shop
Что не понравилось УЕФА в новой форме сборной Украины?
- Известный футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко в своей программе сообщил о скандале, который разгорелся вокруг дизайна новой формы сборной Украины. Функционерам УЕФА не понравилась патриотическая надпись "Украина превыше всего".
- Вроде бы ФИФА разрешила сборной Украины использование этого лозунг, а вот Союзу европейских футбольных ассоциаций он не понравился. В организации его расценили как политический и запретили для использования.
- Это не первые претензии УЕФА к форме сборной Украины. В 2021 году была представлена форма с картой Украины и лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава".
- Патриотическая форма сборной Украины вызвала истерику у России, которая надавила на УЕФА через своих представителей. В итоге карту оставили, а лозунг "Героям слава" скрыли на внутренней части футболки.