Офіційний магазин атрибутики національної збірної України з футболу виставив на продаж нове домашнє джерсі "синьо-жовтих". На світлинах можна розгледіти усі деталі ексклюзивної форми збірної України, пише 24 Канал з посиланням на UAF Shop.

До теми Гучний скандал у футболі: УЄФА заборонив гасло "Україна понад усе" на новій формі збірної

Чи є на футболках збірної гасло "Україна понад усе"?

Нова форма збірної України виконана у традиційних жовтих кольорах з синіми вставками. Футболки прикрашає оригінальний орнамент, щ стоворений через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки, який у 1918 році розробив художник і архітектор Василь Кричевський.

Крім того, позаду під комірцем розташований патріотичний напис "Україна понад усі", який забороняє УЄФА.

Футболка збірної України з патріотичним гаслом / фото UAF Shop

Що не сподобалося УЄФА у новій формі збірної України?