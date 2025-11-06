Офіційний магазин атрибутики національної збірної України з футболу виставив на продаж нове домашнє джерсі "синьо-жовтих". На світлинах можна розгледіти усі деталі ексклюзивної форми збірної України, пише 24 Канал з посиланням на UAF Shop.
До теми Гучний скандал у футболі: УЄФА заборонив гасло "Україна понад усе" на новій формі збірної
Чи є на футболках збірної гасло "Україна понад усе"?
Нова форма збірної України виконана у традиційних жовтих кольорах з синіми вставками. Футболки прикрашає оригінальний орнамент, щ стоворений через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки, який у 1918 році розробив художник і архітектор Василь Кричевський.
Крім того, позаду під комірцем розташований патріотичний напис "Україна понад усі", який забороняє УЄФА.
Футболка збірної України з патріотичним гаслом / фото UAF Shop
Що не сподобалося УЄФА у новій формі збірної України?
- Відомий футбольний коментатор та блогер Віктор Вацко у своїй програмі повідомив про скандал, який розгорівся довкола дизайну нової форми збірної України. Функціонерам УЄФА не сподобався патріотичний напис "Україна понад усе".
- Начебто ФІФА дозволила збірній України використання цього гасло, а от Союзу європейських футбольних асоціацій він не сподобався. В організації його розцінили як політичний та заборонили для використання.
- Це не перші претензії УЄФА до форми збірної України. У 2021 році була презентована форма з мапою України та гаслами "Слава Україні" та "Героям слава".
- Патріотична форма збірної України викликала істерику у Росії, яка надавила на УЄФА через своїх представників. У підсумку мапу залишили, а гасло "Героям слава" приховали на внутрішній частині футболки.