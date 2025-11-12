Это проблема всех команд: Ребров отреагировал на кадровые потери перед матчем с Францией

Накануне матча квалификации на чемпионат мира-2026 против сборной Франции главный тренер Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию. 51-летний специалист рассказал о ситуации с травмированными.

Сборная Украины в очередной раз столкнулась с кадровыми потерями накануне ответственных матчей. Однако главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров был готов к такому развитию событий, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Что сказал Ребров о травмированных?

По мнению Реброва, в заявке достаточно квалифицированных игроков, чтобы заменить травмированных футболистов. По сравнению с предыдущими матчами ситуация выглядит несколько лучше.

У нас всегда есть какие-то травмированные. Это проблема всех команд. Сейчас их меньше, а перед прошлыми двумя играми травмированных было больше. Но те игроки, которые вызываются в сборную... Вы видели, как, например, Волошин приехал в сборную и выдал очень хорошую игру против Исландии. Поэтому я доволен теми игроками, которые приезжают в сборную,

– заметил Ребров.

Отметим, что из-за травмы не попал даже в заявку защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко. Опытный футболист не смог помочь "сине-желтым" и в предыдущих двух поединках.

Кроме того, получил повреждение форвард Ромы Артем Довбык. 28-летний футболист выбыл примерно на один месяц. Портал Transfermark опубликовал ориентировочную дату возвращения Довбыка из лазарета – 15 декабря.

Каково турнирное положение Украины?