Это проблема всех команд: Ребров отреагировал на кадровые потери перед матчем с Францией
- Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил, что команда имеет достаточно квалифицированных игроков, чтобы заменить травмированных, включая Волошина, который хорошо сыграл против Исландии.
- Украина поднялась на вторую строчку в группе D после побед над Исландией и Азербайджаном, но впереди решающие матчи против Франции и Исландии.
Накануне матча квалификации на чемпионат мира-2026 против сборной Франции главный тренер Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию. 51-летний специалист рассказал о ситуации с травмированными.
Сборная Украины в очередной раз столкнулась с кадровыми потерями накануне ответственных матчей. Однако главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров был готов к такому развитию событий, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Что сказал Ребров о травмированных?
По мнению Реброва, в заявке достаточно квалифицированных игроков, чтобы заменить травмированных футболистов. По сравнению с предыдущими матчами ситуация выглядит несколько лучше.
У нас всегда есть какие-то травмированные. Это проблема всех команд. Сейчас их меньше, а перед прошлыми двумя играми травмированных было больше. Но те игроки, которые вызываются в сборную... Вы видели, как, например, Волошин приехал в сборную и выдал очень хорошую игру против Исландии. Поэтому я доволен теми игроками, которые приезжают в сборную,
– заметил Ребров.
Отметим, что из-за травмы не попал даже в заявку защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко. Опытный футболист не смог помочь "сине-желтым" и в предыдущих двух поединках.
Кроме того, получил повреждение форвард Ромы Артем Довбык. 28-летний футболист выбыл примерно на один месяц. Портал Transfermark опубликовал ориентировочную дату возвращения Довбыка из лазарета – 15 декабря.
Каково турнирное положение Украины?
- Напомним, что сборная Украины неудачно начала отбор на ЧМ-2026. В стартовых двух матчах подопечные Сергея Реброва набрали лишь одно очко.
- Ситуация кардинально изменилась в октябре. Футболисты сборной Украины одержали две подряд победы в матчах с Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1). Это позволило "сине-желтых" подняться на вторую строчку турнирной таблицы в группе D.
- Решающими для команды Реброва станут поединки против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября). Нашей команде нужно бороться за максимальный результат.