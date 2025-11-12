Збірна України вчергове зіткнулася з кадровими втратами напередодні відповідальних матчів. Проте головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров був готовий до такого розвитку подій, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.
Що сказав Ребров про травмованих?
На думку Реброва, у заявці достатньо кваліфікованих гравців, щоб замінити травмованих футболістів. У порівнянні з попередніми матчами ситуація виглядає дещо краще.
У нас завжди є якісь травмовані. Це проблема всіх команд. Зараз їх менше, а перед минулими двома іграми травмованих було більше. Але ті гравці, які викликаються в збірну... Ви бачили, як, наприклад, Волошин приїхав у збірну і видав дуже хорошу гру проти Ісландії. Тому я задоволений тими гравцями, які приїжджають в збірну,
– зауважив Ребров.
Зазначимо, що через травму не потрапив навіть до заявки захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко. Досвідчений футболіст не зміг допомогти"синьо-жовтим" і у попередніх двох поєдинках.
Крім того, зазнав ушкодження форвард Роми Артем Довбик. 28-річний футболіст вибув приблизно на один місяць. Портал Transfermark опублікував орієнтовну дату повернення Довбика з лазарету – 15 грудня.
Яке турнірне положення України?
- Нагадаємо, що збірна України невдало розпочала відбір на ЧС-2026. У стартових двох матчах підопічні Сергія Реброва набрали лише одне очко.
- Ситуація кардинально змінилася у жовтні. Футболісти збірної України здобули дві поспіль перемоги в матчах з Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1). Це дозволило "синьо-жовтих" піднятися на другу сходинку турнірної таблиці у групі D.
- Вирішальними для команди Реброва стануть поєдинки проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада). Нашій команді потрібно боротися за максимальний результат.