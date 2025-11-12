Протистояння відбудеться у Парижі на стадіон "Парк де Пренс". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

Читайте також Судаков відзначився красивим голом у матчі чемпіонату Португалії

Хто транслюватиме матч Франція – Україна?

В Україні пряма трансляція поєдинку Франція – Україна буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK", а також безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Протистояння прокоментують Вадим Скічко та Віталій Волочай. О 20:30 розпочнеться традиційна аналітична студія, де ведучим буде Віталій Кравченко.

Запрошеними гостями стануть колишній футболіст збірної України Олександр Головко та футбольний експерт Андрій Колісник. Безпосередньо зі столиці Франції до студії у прямому етері долучиться кореспондентка Марина Машкіна.

До слова. За даними Transfermarkt, це буде 14-те очне протистояння між командами. Наразі значну перевагу мають "Ле Бльо" – сім перемог, п'ять нічиїх та одна поразка. Баланс голів – 25:8 на користь французів.

Зазначимо, що в заявці збірної України вже відбулося декілька вимушених змін перед матчем з Францією через пошкодження. В УАФ повідомили, що команді не допоможе Артем Довбик, який отримав травму в матчі Рома – Удінезе, а ще раніше у стартовій заявці травмованих Володимира Бражка й Арсенія Батагова замінили Єгор Назарина та Тарас Михавко.

Що відомо про відбір України на ЧС-2026?