Протистояння відбудеться у Парижі на стадіон "Парк де Пренс". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.
Читайте також Судаков відзначився красивим голом у матчі чемпіонату Португалії
Хто транслюватиме матч Франція – Україна?
В Україні пряма трансляція поєдинку Франція – Україна буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK", а також безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.
Протистояння прокоментують Вадим Скічко та Віталій Волочай. О 20:30 розпочнеться традиційна аналітична студія, де ведучим буде Віталій Кравченко.
Запрошеними гостями стануть колишній футболіст збірної України Олександр Головко та футбольний експерт Андрій Колісник. Безпосередньо зі столиці Франції до студії у прямому етері долучиться кореспондентка Марина Машкіна.
До слова. За даними Transfermarkt, це буде 14-те очне протистояння між командами. Наразі значну перевагу мають "Ле Бльо" – сім перемог, п'ять нічиїх та одна поразка. Баланс голів – 25:8 на користь французів.
Зазначимо, що в заявці збірної України вже відбулося декілька вимушених змін перед матчем з Францією через пошкодження. В УАФ повідомили, що команді не допоможе Артем Довбик, який отримав травму в матчі Рома – Удінезе, а ще раніше у стартовій заявці травмованих Володимира Бражка й Арсенія Батагова замінили Єгор Назарина та Тарас Михавко.
Що відомо про відбір України на ЧС-2026?
Суперниками "синьо-жовтих" у групі D є Франція, Ісландія та Азербайджан.
Кожна з команд уже зіграла по чотири матчі. Після них Україна має у своєму активі сім очок і розташовується на другій сходинці у своєму квартеті.
Переможець групи напряму виходить на чемпіонат світу, а команди, що посядуть другі місця – гратимуть у плейоф. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 20 листопада.