Франция – Украина: где смотреть матч отбора на ЧМ-2026
- Матч отбора на ЧМ-2026 между Францией и Украиной состоится 13 ноября в Париже, трансляция будет доступна на Megogo.
- В составе сборной Украины произошли изменения из-за травм Артема Довбика, Владимира Бражка и Арсения Батагова.
В четверг, 13 ноября, состоятся матчи отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. В одном из них сборная Украины будет встречаться с Францией.
Противостояние состоится в Париже на стадион "Парк де Пренс". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.
Кто будет транслировать матч Франция – Украина?
В Украине прямая трансляция поединка Франция – Украина будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK", а также бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.
Противостояние прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Волочай. В 20:30 начнется традиционная аналитическая студия, где ведущим будет Виталий Кравченко.
Приглашенными гостями станут бывший футболист сборной Украины Александр Головко и футбольный эксперт Андрей Колесник. Непосредственно из столицы Франции в студию в прямом эфире присоединится корреспондент Марина Машкина.
К слову. По данным Transfermarkt, это будет 14-е очное противостояние между командами. Сейчас значительное преимущество имеют "Ле Бле" – семь побед, пять ничьих и одно поражение. Баланс голов – 25:8 в пользу французов.
Отметим, что в заявке сборной Украины уже произошло несколько вынужденных изменений перед матчем с Францией из-за повреждений. В УАФ сообщили, что команде не поможет Артем Довбик, который получил травму в матче Рома – Удинезе, а еще ранее в стартовой заявке травмированных Владимира Бражка и Арсения Батагова заменили Егор Назарина и Тарас Михавко.
Что известно об отборе Украины на ЧМ-2026?
Соперниками "сине-желтых" в группе D являются Франция, Исландия и Азербайджан.
Каждая из команд уже сыграла по четыре матча. После них Украина имеет в своем активе семь очков и располагается на второй строчке в своем квартете.
Победитель группы напрямую выходит на чемпионат мира, а команды, занявшие вторые места – будут играть в плей-офф. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 20 ноября.