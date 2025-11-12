Франция – Украина: где смотреть матч отбора на ЧМ-2026

В четверг, 13 ноября, состоятся матчи отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. В одном из них сборная Украины будет встречаться с Францией.

Противостояние состоится в Париже на стадион "Парк де Пренс". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Кто будет транслировать матч Франция – Украина?

В Украине прямая трансляция поединка Франция – Украина будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK", а также бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.

Противостояние прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Волочай. В 20:30 начнется традиционная аналитическая студия, где ведущим будет Виталий Кравченко.

Приглашенными гостями станут бывший футболист сборной Украины Александр Головко и футбольный эксперт Андрей Колесник. Непосредственно из столицы Франции в студию в прямом эфире присоединится корреспондент Марина Машкина.

К слову. По данным Transfermarkt, это будет 14-е очное противостояние между командами. Сейчас значительное преимущество имеют "Ле Бле" – семь побед, пять ничьих и одно поражение. Баланс голов – 25:8 в пользу французов.

Отметим, что в заявке сборной Украины уже произошло несколько вынужденных изменений перед матчем с Францией из-за повреждений. В УАФ сообщили, что команде не поможет Артем Довбик, который получил травму в матче Рома – Удинезе, а еще ранее в стартовой заявке травмированных Владимира Бражка и Арсения Батагова заменили Егор Назарина и Тарас Михавко.

Что известно об отборе Украины на ЧМ-2026?