Сборная Украины проиграла Франции и оказалась в шаге от невыхода на чемпионат мира

Сборные Украины и Франции сыграли очный матч в рамках 5-го тура отбора на ЧМ-2026. Встреча состоялась в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс".

Отчетный матч мог как улучшить, так и ухудшить перспективы Украины в отборе на чемпионат мира-2026, сообщает 24 Канал. Накануне сборная Исландии обыграла Азербайджан и обогнала команду Реброва в турнирной таблице.

По теме Франция – Украина: онлайн-трансляция матча в квалификации на ЧМ-2026

Почему Ребров применил ротацию?

Поэтому Украине желательно было не проиграть в Париже, чтобы вернуться на второе место. Непроигрыш позволил бы нашей команде удовлетвориться ничьей в финальном матче квалификации против Исландии.

А вот в случае проигрыша подопечным Реброва оставалось бы только побеждать Исландию для продолжения борьбы. В любом случае матч против скандинавов является более важным для Украины, что отразилось на стартовом составе.

Тренер сохранил всех игроков основы, которые находились под угрозой дисквалификации. Матвиенко и Малиновский вообще не попали в заявку, а Миколенко, Калюжный, Конопля и Шапаренко остались на замене.

Благодаря этому свой дебютный матч за сборную сыграл Тарас Михавко, который был одним из трех центрбеков вместе с Забарным и Сватко. Франция же вышла в сильнейшем составе из тех, кто был доступен для Дидье Дешама.

Франция – Украина 4:0

Голы: Мбаппе, 55 (пен), 83, Олисе, 76, Экитике, 88.

По такому раскладу сил было очевидно, что французы будут владеть инициативой и давить на ворота Трубина. Украина же в первом тайме чисто отбивалась и даже не нанесла ни одного удара по воротам Меньяна.

Хозяева же не пытались во что бы то ни стало быстро выйти вперед, но постепенно увеличивали давление на наши ворота. К чести "сине-желтых" наши защитники умело отбивались и самоотверженно бросались под мячи.

Трубин также не подводил и выполнил три сейва после ударов Мбаппе, Олисе и Барколя. Ключевые же моменты состоялись в начале второго тайма.

Как Франция дожала Украину?

Назарина получил мяч от Яремчука в площадке Франции, но Упамекано грубо сыграл против нашего игрока прямой ногой. Судья пошел смотреть видеоповтор, после которого решил не назначать пенальти.

А уже через несколько минут рефери указал на отметку уже в нашей площадке. Михавко въехал в ногу Олисе и получил желтую карточку. Пенальти же уверенно реализовал пенальти "паненкой".

Ребров запустил в игру ряд нападающих, среди которых Ванат, Зубков и Цыганков. Однако именно замены Дешама оживили игру хозяев. Трубин спасал Украину после ударов Экитике и Аклиуша.

Но на 76 минуте французы все же закрыли матч. Ярмолюк на ровном месте подарил мяч сопернику, тот оказался у Олисе и игрок Баварии удвоил перевес.

А под занавес матча Экитике и Мбаппе довели счет до разгрома. У Килиана теперь 55 голов за сборную Франции и он лишь на два мяча отстает от лучшего бомбардира команды Оливье Жиру.

Обзор матча Франция – Украина: смотреть видео

Какие перспективы для сборной Украины?