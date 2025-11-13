Збірна України програла Франції та опинилась за крок від невиходу на чемпіонат світу

Збірні України та Франції відіграли очний матч в рамках 5-го туру відбору на ЧС-2026. Зустріч відбулась у Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс".

Звітний матч міг як покращити, так і погіршити перспективи України у відборі на чемпіонат світу-2026, повідомляє 24 Канал. Напередодні збірна Ісландії обіграла Азербайджан та обігнала команду Реброва в турнірній таблиці.

Чому Ребров застосував ротацію?

Тому Україні бажано було не програти у Парижі, щоб повернутись на друге місце. Непрограш дозволив би нашій команді задовольнитися нічиєю у фінальному матчі кваліфікації проти Ісландії.

А от в разі програшу підопічним Реброва залишалось би тільки перемагати Ісландію для продовження боротьби. В будь-якому випадку матч проти скандинавів є більш важливим для України, що відобразилось на стартовому складі.

Тренер поберіг всіх гравців основи, які знаходились під загрозою дискваліфікації. Матвієнко та Маліновський взагалі не потрапили у заявку, а Миколенко, Калюжний, Конопля та Шапаренко лишились на заміні.

Завдяки цьому свій дебютний матч за збірну відіграв Тарас Михавко, який був одним з трьох центрбеків разом із Забарним та Сватком. Франція ж вийшла в найсильнішому складі з тих, хто був доступний для Дідьє Дешама.

Франція – Україна 4:0

Голи: Мбаппе, 55 (пен), 83, Олісе, 76, Екітіке, 88.

По такому розкладу сил було очевидно, що французи володітимуть ініціативою та тиснутимуть на ворота Трубіна. Україна ж у першому таймі суто відбивалась та навіть не завдала жодного удару по воротах Меньяна.

Господарі ж не намагались будь-що швидко вийти вперед, але поступово збільшували тиск на наші ворота. До честі "синьо-жовтих" наші захисники вміло відбивались та самовіддано кидались під м'ячі.

Трубін також не підводив та виконав три сейви після ударів Мбаппе, Олісе та Барколя. Ключові ж моменти відбулись на початку другого тайму.

Як Франція дотисла Україну?

Назарина отримав м'яч від Яремчука у майданчику Франції, але Упамекано грубо зіграв проти нашого гравця прямою ногою. Суддя пішов дивитися відеоповтор, після якого вирішив не призначати пенальті.

А вже за кілька хвилин рефері вказав на позначку вже у нашому майданчику. Михавко в'їхав у ногу Олісе та отримав жовту картку. Пенальті ж впевнено реалізував пенальті "паненкою".

Ребров запустив у гру низку нападників, серед яких Ванат, Зубков та Циганков. Проте саме заміни Дешама оживили гру господарів. Трубін рятував Україну після ударів Екітіке та Акліуша.

Але на 76 хвилині французи все ж закрили матч. Ярмолюк на рівному місці подарував м'яч супернику, той опинився у Олісе і гравець Баварії подвоїв перевагу.

А під завісу матчу Екітіке та Мбаппе довели рахунок до розгрому. У Кіліана тепер 55 голів за збірну Франції і він лише на два м'ячі відстає від найкращого бомбардира команди Олів'є Жиру.

Які перспективи для збірної України?