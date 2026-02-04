Укр Рус
Sport News 24 Олимпийские игры На Олимпиаде-2026 едва не погиб лыжник: он разбился на трассе, вызвали вертолет
4 февраля, 17:34
2

На Олимпиаде-2026 едва не погиб лыжник: он разбился на трассе, вызвали вертолет

Александра Власова
Основные тезисы
  • Норвежский лыжник Фредрик Меллер потерпел серьезную аварию во время тренировки в Бормио, его эвакуировали вертолетом.
  • Это уже вторая серьезная авария Меллера в этом сезоне, ранее он получил травмы в Валь-Гардене.

Еще до старта Олимпийских игр-2026 произошел жуткий инцидент. В среду, 4 января, Фредерик Меллер потерпел жуткое падение на трассе в Бормио.

Горнолыжник разбился во время первого тренировочного заезда перед олимпийским скоростным спуском. Норвежца пришлось эвакуировать вертолетом, сообщает merkur.de.

Смотрите также "Это что-то особенное": мама и сын впервые одновременно поехали на Зимние Олимпийские игры

Что случилось с Фредериком Меллером?

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо еще фактически не стартовали, но уже появились первые тревожные новости. Этот инцидент может поставить крест на олимпийских планах норвежского спортсмена Фредрика Меллера.

Меллер потерпел тяжелое падение на знаменитом склоне, и после инцидента его эвакуировали с трассы спасательным вертолетом. 25-летний лыжник потерял равновесие на одном из поворотов, несколько десятков метров скользил вниз по склону и сначала даже смог подняться. Но впоследствии стало заметно, что он не может двигать левой рукой.

После падения Меллеру несколько минут оказывали медицинскую помощь непосредственно на склоне, после чего его эвакуировали – спортсмена подняли на веревке и завернули в защитное снаряжение.

Сейчас точный характер полученных им травм остается неизвестным.

Как это произошло: смотрите видео

Похожий инцидент с Меллером уже был?

Для Меллера это уже вторая серьезная авария в текущем сезоне. В декабре специалист по скоростным дисциплинам попал в тяжелое падение во время скоростного спуска в Валь-Гардене. Тогда спортсмен получил незначительные переломы позвоночника, а также потерял два зуба.

Что известно о Фредерике Меллере?

  • По данным официальной базы Международной федерации лыжного спорта, дебют в Кубке мира Меллер совершил в декабре 2023 года на трассе во Франции.
  • Свой первый значительный успех он получил 29 декабря 2024 года, победив в супер-G на этапе Кубка мира в Бормио – эта победа стала настоящей сенсацией сезона и первой в его карьере на таком уровне.
  • В Кубке мира Фредрик Меллер сейчас имеет 41 старт, 2 подиума и 1 победу (в супер-G).
  • До этого он долгое время выступал в Кубке Европы, где принял участие в 51 старте, получил 3 подиума и 2 победы в супер-G и других дисциплинах, прежде чем полностью перейти на соревнования в высшей международной серии.