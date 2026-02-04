На Олимпиаде-2026 едва не погиб лыжник: он разбился на трассе, вызвали вертолет
- Норвежский лыжник Фредрик Меллер потерпел серьезную аварию во время тренировки в Бормио, его эвакуировали вертолетом.
- Это уже вторая серьезная авария Меллера в этом сезоне, ранее он получил травмы в Валь-Гардене.
Еще до старта Олимпийских игр-2026 произошел жуткий инцидент. В среду, 4 января, Фредерик Меллер потерпел жуткое падение на трассе в Бормио.
Горнолыжник разбился во время первого тренировочного заезда перед олимпийским скоростным спуском. Норвежца пришлось эвакуировать вертолетом, сообщает merkur.de.
Что случилось с Фредериком Меллером?
Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо еще фактически не стартовали, но уже появились первые тревожные новости. Этот инцидент может поставить крест на олимпийских планах норвежского спортсмена Фредрика Меллера.
Меллер потерпел тяжелое падение на знаменитом склоне, и после инцидента его эвакуировали с трассы спасательным вертолетом. 25-летний лыжник потерял равновесие на одном из поворотов, несколько десятков метров скользил вниз по склону и сначала даже смог подняться. Но впоследствии стало заметно, что он не может двигать левой рукой.
После падения Меллеру несколько минут оказывали медицинскую помощь непосредственно на склоне, после чего его эвакуировали – спортсмена подняли на веревке и завернули в защитное снаряжение.
Сейчас точный характер полученных им травм остается неизвестным.
Как это произошло: смотрите видео
Похожий инцидент с Меллером уже был?
Для Меллера это уже вторая серьезная авария в текущем сезоне. В декабре специалист по скоростным дисциплинам попал в тяжелое падение во время скоростного спуска в Валь-Гардене. Тогда спортсмен получил незначительные переломы позвоночника, а также потерял два зуба.
Что известно о Фредерике Меллере?
- По данным официальной базы Международной федерации лыжного спорта, дебют в Кубке мира Меллер совершил в декабре 2023 года на трассе во Франции.
- Свой первый значительный успех он получил 29 декабря 2024 года, победив в супер-G на этапе Кубка мира в Бормио – эта победа стала настоящей сенсацией сезона и первой в его карьере на таком уровне.
- В Кубке мира Фредрик Меллер сейчас имеет 41 старт, 2 подиума и 1 победу (в супер-G).
- До этого он долгое время выступал в Кубке Европы, где принял участие в 51 старте, получил 3 подиума и 2 победы в супер-G и других дисциплинах, прежде чем полностью перейти на соревнования в высшей международной серии.