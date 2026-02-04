Гірколижник розбився під час першого тренувального заїзду перед олімпійським швидкісним спуском. Норвежця довелося евакуювати гелікоптером, повідомляє merkur.de.

Що сталося з Фредеріком Меллером?

Зимові Олімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо ще фактично не стартували, але вже з'явилися перші тривожні новини. Цей інцидент може поставити хрест на олімпійських планах норвезького спортсмена Фредріка Меллера.

Меллер зазнав важкого падіння на знаменитому схилі, і після інциденту його евакуювали з траси рятувальним гелікоптером. 25-річний лижник утратив рівновагу на одному з поворотів, кілька десятків метрів ковзав униз схилом і спершу навіть зміг підвестися. Та згодом стало помітно, що він не може рухати лівою рукою.

Після падіння Меллеру кілька хвилин надавали медичну допомогу безпосередньо на схилі, після чого його евакуювали – спортсмена підняли на мотузці та загорнули в захисне спорядження.

Наразі точний характер отриманих ним травм залишається невідомим.

Схожий інцидент з Меллером вже був?

Для Меллера це вже друга серйозна аварія в поточному сезоні. У грудні фахівець зі швидкісних дисциплін потрапив у важке падіння під час швидкісного спуску у Валь-Гардені. Тоді спортсмен отримав незначні переломи хребта, а також втратив два зуби.

