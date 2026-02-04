Гірколижник розбився під час першого тренувального заїзду перед олімпійським швидкісним спуском. Норвежця довелося евакуювати гелікоптером, повідомляє merkur.de.
Що сталося з Фредеріком Меллером?
Зимові Олімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо ще фактично не стартували, але вже з'явилися перші тривожні новини. Цей інцидент може поставити хрест на олімпійських планах норвезького спортсмена Фредріка Меллера.
Меллер зазнав важкого падіння на знаменитому схилі, і після інциденту його евакуювали з траси рятувальним гелікоптером. 25-річний лижник утратив рівновагу на одному з поворотів, кілька десятків метрів ковзав униз схилом і спершу навіть зміг підвестися. Та згодом стало помітно, що він не може рухати лівою рукою.
Після падіння Меллеру кілька хвилин надавали медичну допомогу безпосередньо на схилі, після чого його евакуювали – спортсмена підняли на мотузці та загорнули в захисне спорядження.
Наразі точний характер отриманих ним травм залишається невідомим.
Як це сталося: дивіться відео
Схожий інцидент з Меллером вже був?
Для Меллера це вже друга серйозна аварія в поточному сезоні. У грудні фахівець зі швидкісних дисциплін потрапив у важке падіння під час швидкісного спуску у Валь-Гардені. Тоді спортсмен отримав незначні переломи хребта, а також втратив два зуби.
Що відомо про Фредеріка Меллера?
- За даними офіційної бази Міжнародної федерації лижного спорту, дебют у Кубку світу Меллер здійснив у грудні 2023 року на трасі у Франції.
- Свій перший значний успіх він здобув 29 грудня 2024 року, перемігши у супер‑G на етапі Кубка світу в Борміо – ця перемога стала справжньою сенсацією сезону та першою в його кар'єрі на такому рівні.
- У Кубку світу Фредрік Меллер наразі має 41 старт, 2 подіуми та 1 перемогу (у супер‑G).
- До цього він тривалий час виступав у Кубку Європи, де взяв участь у 51 старті, здобув 3 подіуми та 2 перемоги у супер‑G та інших дисциплінах, перш ніж повністю перейти на змагання в найвищій міжнародній серії.